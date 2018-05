Bárbara Lennie: "Farhadi es uno de los directores mas obsesivos con los que he trabajado"

Si hay una actriz española que no ha parado de trabajar en las últimas temporadas, y en proyectos muy diferentes, pero todos seductores, esa ha sido(Madrid, 1984). Este añocon dos títulos,, el filme del iraní Asghar Farhadi que abrió el festival, y, de Jaime Rosales, presentada en la Quincena de Realizadores. Peroy antes de acabar el año algún otro certamen internacional estrenará El reino, de Rodrigo Sorogoyen.Estoy feliz de estar aquí y con estos dos proyectos de los que me siento tan orgullosa. Es mi primera vez en este festival y la verdad es que me ha parecido una presentación importante. Lo estoy disfrutando y aprovechando desde que puse un pie en el aeropuerto de Niza.Sí, El Reino irá seguramente a San Sebastián. Bueno, es un momento dulce que tiene que ver con años previos de trabajo, y hay veces que hay suerte y las cosas salen bien. Es recoger frutos de todo eso, de años de esfuerzo que han sido bastante intensos. Además, he estado todo este tiempo trabajando con directores que de alguna manera unos han ido llamando a los otros. Y ahora me siento en un momento en el que tengo la suerte de poder decidir lo que quiero hacer, me puedo plantear si quiero trabajar y dónde. De alguna manera sí es un momento importante en mi carrera.Me encantaría. No lo tengo como objetivo, ni es mi sueño por encima de todo. Yo vivo en España, donde hay una cinematografía maravillosa con directores igual de maravillosos, pero no es como Francia. Es mucho más complicado acceder a la industria europea o americana, por lo cual una película como la de Asghar , que se va a ver por el mundo, con estrellas como[Cruz],[Bardem], [Ricardo]... Soy consciente de que es una ventana para acceder a otras cinematografías que de otra manera serían inaccesibles.Ya he trabajado para Pascal Rambert en francés [en La clausura del amor]. Pero aunque no hable tu idioma, se percibe de alguna manera. Con Asghar teníamos siempre un traductor. Él habla inglés, pero se cansa. Así que es curioso cómo alguien que está tan lejos de tu idiosincrasia es capaz de darte notas cuidando tanto todos los detalles. Ha hecho un trabajo increíble. Han sido cinco años con este proyecto. Cada mañana venía con todo el texto aprendido. Lo escuchaba en español y si le parecía te cambiaba alguna palabra. Es uno de los directores mas obsesivos con los que he trabajado nunca, con lo cual, aunque no hablaba español, era como si lo supiera. Ha sido impresionante trabajar con alguien tan talentoso.Sí. Son locos. [Risas.] Jaime también es un obsesivo compulsivo, como casi todos los directores buenos. Creo que ser director conlleva a obsesionarte con tu propia obra y pasar por encima de casi todo para conseguir lo que quieres, siendo respetuosos. Con Jaime estuvimos trabajando varias semanas, sentados en la mesa, leyendo e improvisando, acercándonos al guion de una manera muy minuciosa, y después, en el rodaje, tratando de olvidar todo lo que habíamos hecho para que en cada secuencia hubiese algo nuevo e imprevisto. En el rodaje no estaba permitido el guion. No nos dejaba pronunciar la frase como estaba escrita, porque a él le gusta improvisar en cada toma. Coge tus palabras y las hace suyas, y las pone en su propio lenguaje.Sí, ambas hablan de las dificultades y también de las cosas maravillosas que tiene la familia, por concepto. Y el peso de los secretos y de la identidad. La figura de las madres, presentes o ausentes, igual que los padres. Son temas universales que han estado desde el inicio de las narrativas y que nos siguen interesando. Como material dramático es inagotable.Petra lo que tiene es una inquietud vital que no la deja vivir tranquila y que tiene que ver con su origen, por no saber de dónde viene exactamente. Yo vengo de una familia argentina, tengo una tía desaparecida, mis padres son exiliados políticos, con lo cual el tema de la identidad y de mantener secretos para intentar sobrevivir me ha acompañado bastante. Es algo que conozco de cerca, y después me he basado mucho en lo que era el guion como tal. Estaba muy bien escrito. Y cuando es así, te da casi todo lo que necesitas.Está bien que veas a Petra como un aire fresco, porque es un personaje que quiere arrojar luz después de tanta oscuridad, y con tantas personas que están a su alrededor, que están muy metidas en la mentira y el horror. Es una familia pudiente, famosa,son artistas... pero están podridos. Y ella entra allí para buscar una verdad.Seguramente en algunas cosas sí. Es un personaje muy coherente con lo que quiere, se va proponiendo cosas y las cumple. Es coherente con lo que siente. Decide dejar de pintar y no pinta más. Y en eso me siento muy identificada. Escucho bastante mis instintos. En ese sentido soy bastante kamikaze, a veces para bien, otras para mal, como Petra.En mi carrera solo he trabajado con una mujer en María y los demás y sí que se nota la diferencia, pero es porque somos diferentes. La manera de estar en un set, la posición de poder que tiene el director, sus vínculos, todo es muy diferente. Pero también he tenido la suerte de trabajar con directores que han sido muy cómplices.Fue una locura. A veces tardábamos cinco y seis horas hasta que Jaime encontrara cómo se iba a rodar la secuencia. Esto hacia que a veces la dinámica del rodaje fuera muy pesada, porque eran tiempos eternos y estar esperando es lo mas agotador que hay. Pero luego lo bonito era que hasta cuando él decía “corte”, tu eras la dueña de la acción. Cuando tenían que pasar ciertas cosas tu sabías que tenías que ir por esos lugares y, de alguna manera, ser un poco actriz y directora, porque también te deja más capacidad para decidir cómo va a ser la secuencia. Tienes una continuidad emocional y de tiempo, que por lo general en el cine se ve afectada.En España es muy complicado hacer películas. Hay como una dicotomía entre el talento y los medios de producción, de distribución de las películas, el apoyo que hay por parte del Gobierno. Es muy evidente la diferencia. Pero creo que estamos viviendo un momento de transformación donde cada vez las películas van más enfocadas a las plataformas digitales.Sí, de hecho acabo de hacer una obra teatro que terminó hace un mes [El tratamiento, de Pablo Remón] y espero tener un proyecto muy grande para fines de año, pero todavía no está cerrado. Llevo dos años sin descansar, por lo que me voy a tomar ahora un poco de respiro para luego ver dónde mirar, porque uno a veces entra en una dinámica de trabajo que es agotadora.Sí, me encantaría. Hay mucha gente talentosa trabajando en ellas. Además te permite viajar por el mundo, son muy bien distribuidas. También me gustaría ponerme detrás de la cámara y lo vengo diciendo desde hace mucho. Pero necesito el tiempo para pensar en ello y ponerme a escribir. Por ahora quiero dedicarme este año a aprender idiomas, viajar y conocer gente de otros lugares del mundo.