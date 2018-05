Christopher Nolan defiende el celuloide en su clase magistral en Cannes

Horas de filas, empujones, pisotones y gritos histéricos. Aun así, centenares de apasionados se quedaron fuera de la sala Buñuel del Palais des Festivals de Cannes, donde este fin de semanaimpartió su clase magistral. El aclamado director británico, de 47 años, fue recibido en su primera visita a Cannes por una sala abarrotada que se puso en pie para aplaudirle. Nolan, uno de los cineastas más talentosos e innovadores del siglo XXI, cuyos films Memento (2000), Origen (2010), Interestelar (2014), la trilogía de Batman y Dunkerque, se concedió en un largo encuentro de dos horas, seguidas con religioso silencio.Habló de la necesidad del celuloide, evocó su filmografía, expreso su fascinación por el séptimo arte y sobre todo por el cine deSu más reciente proyecto: la restauración del extraordinario 2001: Una odisea del espacio, de Kubrick, se proyecta en el certamen de la Costa Azul fuera de competición, para. Entre los espectadores, Denis Villeneuve, Dany Boon y la propia hija de Kubrick, Katharina."Uno de mis primeros recuerdos fue cuando tenía apenas siete años y mi padre me llevo a ver 2001: Una odisea del espacio, en 70 mm, en una sala de Leicester Square en Londres. Me sentí transportado eny descubrí entonces que el cine no tiene límites. Por ello Kubrick reinventó sus propias reglas y abrió una ventana de posibilidades a los nuevos cineastas. Mi objetivo en este oficio es ser capaz de hacer que alguien sienta frente a una película mía lo mismo que yo sentí entonces".La oportunidad de participar en la recreación de esta nueva experiencia y de presentarla en Cannes con todo su esplendor analógico a partir del negativo original, es todo un honor y un privilegio para mí", arrancó. "Se trata de, sin retoques digitales, efectos remasterizados o modificación de montaje", precisó el cineasta. "Restaurar no significa digitalizar. Lo que he tratado de hacer es reproducir de la forma más impecable posible tanto la imagen como el sonido original de 1968, pero conservando la película original", siguió.Su pasión por el cine comenzó desde que era pequeño."Para ser claros –confesó sonriendo– no es que no quería, es que no me aceptaron. Pero me gradué de Literatura Inglesa, ya que mi padre me pidió que tomara una verdadera carrera y que luego ‘eventualmente’ hiciera cine. Pero la verdad, esto me ha ayudado a la hora de escribir las historias y entenderlas desde dentro", añadió.Así que Nolan aprendió de cine, haciendo películas, tal como Stanley Kubrick le decía: "El mejor modo para aprender a hacer películas es"."De ese modo me acerqué a este oficio, comencé muy joven entre amigos y poco dinero. Nuestro primer film Following lo rodamos los sábados porque el resto de la semana todos trabajábamos y cada uno de nosotros debía saber hacer de todo, pues no estábamos seguros de quienes podríamos estar en el set el fin de semana sucesivo. Esto ha hecho que aprendiera mucho sobre todos los repartos y que pueda hoy hablar con cada técnico para hacerle entender que reconozco la importancia de su trabajo", dijo. Y enfatizó: "A los jóvenes realizadores les aconsejo que, cualquier cosa que tenga que ver con su película, menos actuar, claro, porque es el único modo en el que puedes adquirir seguridad en tu trabajo".Nolan ha sido el primer cineasta a aplicar la tecnología Imax al cine de Hollywood. "La primera experiencia con el Imax la tuve de pequeño en los museos, donde proyectaban documentales de 40 minutos en este formato", contó. "Y pensé que ese debía ser el futuro del cine, que sería maravilloso si lograba unir el cine de los grandes estudios con este instrumento espectacular. Cuando comencé la trilogía de Batman, supe que estaban tratando de transferir algunos films de Hollywood para mostrarlos en este formato y les fui al encuentro. Con El caballero oscuro utilizamos un tipo de cámara jamás usada antes para el personaje del Joker., pero el resultado fue excepcional. A través de los años desarrollamos lentes más veloces y con Dunkerque logramos realizar todo el film en 70mm Imax. Fue la culminación de mi sueño de cuando tenía 16 años", admitió.La encargada de producir siempre los films de Nolan es su propia esposa, Emma Thomas, y coescribe los guiones con su hermano, Jonathan. "Puedo ser muy franco,, bromeó. "Me gusta mucho trabajar con mi familia y mis amigos cercanos. Emma ha producido todo lo que he hecho y es maravilloso poder trabajar con aquellas personas tan próximas en tu vida, porque no tienen más interés que ayudarte y que tu trabajo sea el mejor. Si me dicen que me estoy equivocando, sé que lo hacen por mi bien. Cómo logra Emma encontrar el equilibrio entre ser mi compañera, la madre de mis cuatro hijos y la persona indispensable en mi trabajo, es verdaderamente un misterio", comentó entre sonrisas. Además, aseguró que todo es un proceso complicado porque él, como François Truffaut, rehace todas sus películas tres veces:Definitivamente, Chris Nolan ha tenido en Cannes su segundo baño de gloria, bien merecido.