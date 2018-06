Mariano Barroso, elegido presidente de la Academia de Cine

Premios Goya 2019

El director y guionistafue elegido presidente de laeste sábado durante las elecciones para liderar la institución, a las que concurría como, según indicó Europa Press.La candidatura de Barroso está compuesta también por el productory la actriz, aspirantes como vicepresidentes primero y segundo, respectivamente.El nuevo presidente de la Academia de Cine ejerció hasta ahora comode la institución después de que su predecesora en el cargo,, sufriera unque le impidió continuar con su actividad.La urna ha permanecido abierta desde las 10.00 hasta las 11.30 horas para los académicos con derecho a voto –miembros numerarios, miembros supernumerarios, miembros de honor y miembros asociados–.Así, Barroso manifestó su deseo de reunirse esta semana con el nuevo ministro de Cultura y Deporte,, para pedirle que agilice la firma de laque modifica las ayudas al cine. El nuevo presidente recibió el, tal y como apuntó la Academia, que espera reunirse con Huerta esta misma semana para trasladarle "varias cuestiones urgentes" para el sector cinematográfico.En concreto, Barroso quiere plantear a Huerta la puesta en marcha de laque quedó "en puertas de su firma" en la etapa anterior, concomo ministro, que, debido a los acontecimientos "no se ha podido firmar" y que, tal y como recalcó el recién nombrado presidente, "debelos rodajes que hay para el resto del año". Esta orden aborda la modificación de varias cuestiones relativas a las, como premiar a las películas con mayor peso de la mujer en puestos de responsabilidad.Además, Barroso reivindicó a todas las fuerzas políticas un "para que quede fuera de la pelea política", ya que la Academia incluye a "gente de todas las sensibilidades y todas las ideologías". "El cine son sueños y es lenguaje emocional y de unidad, no un lenguaje que separe, debemos estar por encima de toda la lucha política", ha manifestado.Según señaló Mariano Barroso con motivo de estos comicios, entre suspara esta nueva etapa se encuentra replantear lade la Academia con las nuevas plataformas como, "legitimar" el cine español "ante la opinión pública", conseguir que la Academia sea un "" del sector y reivindicar la "dignidad" de la industria.presentarán la próxima gala de los, que se celebrará el próximo 2 de febrero y que podría celebrarse en, tal y como anunció este sábado el presidente Barroso.El nuevo dirigente de la Academia señaló que, aunque en principio la gala de los Premios Goya se celebrará en Madrid, hay otras dos opciones "" que aún no pueden avanzar, por lo que cabe la posibilidad de quede escenario., que ya dirigió las galas de los Goya de la 24 y 25 edición, será también elde esta ceremonia, que –a diferencia de la pasada gala– estará producida por la Academia de Cine.Así, Barroso destacó que por primera vez tendránde antelación de preparación, lo que permitirá ensayar y prepara esta gala. Según destacó el presidente,, que repetirá por tercera vez, ha dejado "" entre los académicos.