Una década de restauración devuelve el color al Pórtico de la Gloria

28/06/2018

Bajo la superficie, persistía el color.y una inversión de 6,2 millones de euros han sido necesarios para arrojar luz sobre la gran obra del Maestro Mateo, elde la Catedral de Santiago de Compostela, que desvela ahora su impresionantegracias a la colaboración de las instituciones capitaneadas por la Fundación Barrié , informa Europa Press.Una capa de suciedad, sales, restos biológicos y acumulaciones acrílicas y de mortero cubrían la superficie de la gran joya del románico y le daban un aspecto grisáceo y apagado. Sin embargo, la restauración iniciada hace una década permitió desvelar un secreto: el Pórtico de la Gloriaque ahora, retirados los andamios que lo han cubierto durante estos años, impresionan con su viveza."No se ha añadido ninguna policromía", se adelantó a precisar el arzobispo de Santiago, Julián Barrio, durante la presentación este jueves a medios del final de esta "minuciosa" restauración. Y es que el color que puede contemplarse, sobre todo en el tímpano central de esta joya histórica, llama la atención, pero es, sin embargo,Los tonos de las caras de apóstoles y profetas, las letras de las cartelas, los coloridos ropajes y hasta la sangre de Cristo que preside el tímpano central pueden observarse con gran detalle gracias a un proceso de rehabilitación y conservación que ha devuelto el esplendor a una historia que, recordó monseñor Barrio.Las actuaciones sobre el Pórtico, iniciadas en 2009, estuvieron enmarcadas en el Programa Catedral, promovido por la Fundación Catedral y la Fundación Barrié, en colaboración con la Consellería de Cultura de la Xunta y del Instituto de Patrimonio Cultural de España.Este ha sido, en palabras del presidente de la Fundación Barrié, José María Arias Mosquera,a los que se ha enfrentado la entidad, tanto por la "magnitud de la obra" como por la presión social existente. "No nos podíamos permitir el más mínimo error", dijo.Cada fase del proyecto, apuntó, fue "minuciosamente estudiada", por lo que dio por hecho que "marcaráde proyectos de restauración" dada la documentación generada y los procesos descubiertos.En el año 2009 se iniciaron los estudios de diagnóstico que permitieron la redacción de una propuesta de intervención. En total, se realizaron hasta 20 meses de monitorización de las condiciones ambientales del Pórtico y su influencia en la obra, así como estudios detallados antes de iniciar las labores, que atrajeron a investigadores nacionales e internacionales.Además, fue necesario intervenir en fachada y cubiertas del Obradoiro paraal recinto que estaba dañando especialmente los restos de policromía.En 2015 se completó el montaje del andamio para poder acceder a todos los relieves del nártex y abordar su intervención directa, una estructura que ha mantenido durante años oculta la gran obra del Maestro Mateo.El aspecto más llamativo de la restauración es la, algo que ha sorprendido incluso a los expertos. Durante la intervención se confirmó la existencia de tres policromados al óleo que cambiaron en diferentes etapas la imagen del Pórtico.La primera de ellas, con, aún permanece en multitud de vestigios como el ángel que porta la columna o los que portan la cruz. Además de pigmentos originales, se identificaron láminas metálicas de oro y algunos usos de plata.La segunda policromíacoincidiendo con las primeras modificaciones de la fachada exterior del Obradoiro. La utilización del color es diferente en este ámbito y los tonos son más intensos. Aunque los materiales utilizados no fueron tan exclusivos, la singularidad más destacable es la decoración de mantos y túnicas conque imitan los relieves de tejidos bordados.La tercera policromía, la más visible en la actualidad,y cuenta con una paleta cromática, con más presencia de oro.Fueel que policromó rostros, manos y pies en 1651, dejando constancia en un documento conservado en el Archivo de la Catedral. A partir de ese momento aparecen policromados parciales con intención reparadora en las zonas más degradadas.Un episodio de gran interés para la policromía es el vaciado en yeso que se realizó para el Victoria and Albert Museum de Londres en 1866. Gracias a un convenio, ahora, pudiendo identificar materiales comunes y su relación con algunos procesos de deterioro. Así, se localizó en una junta del tímpano del Pórtico un cuchillo con restos de escayola y una caja de cerillas datada en el último cuarto del siglo XIX, "pruebas inequívocas de este momento".Para completar esta actuación se empleó un "amplio rango de" para la conservación de policromías, granitos, mármoles y morteros.Del mismo modo, se testó una "amplia gama" de productos de limpieza, fijación y consolidación de materiales, siempre co, manteniendo todos los restos de color conservados y retirando únicamente los depósitos "nocivos" acumulados sobre la superficie.