El festival Mad Cool se disculpa por la desorganización de su primera jornada y Facua denuncia "caos" y "colapso"

Publicada el 13/07/2018 a las 17:38 Actualizada el 13/07/2018 a las 18:10

, se ha disculpado este viernes en nombre de la organización del macrofestival por el caos de la jornada inaugural, desorganización que ha aseguradorecoge Europa Press.Cientos de asistentes al festival, que abrió sus puertas en la zona de Ifema-Valdebebas,, mientras otras todavía continuaban en las filas cuando habían comenzado los conciertos.Además, las personas que acudieron en coche al recinto soportaron varios kilómetros de atascos y controles en la zona hasta llegar a los aparcamientos habilitados.Aguado ha explicado en declaraciones a Europa Press, queAsimismo, ha indicado que hubo "dificultad" por parte del personal para atender "de forma rápida". ", ha apuntado.Aguado también se ha referido a los asistentes que acudían "con la entrada pero sin la pulsera". Fue esto lo que produjo una "aglomeración" que no se pudo gestionar en un breve espacio de tiempo. Por otra parte, hubo una caída de la red.En concreto, en un comunicado emitido este viernes, la organización se refiere a las "incidencias" de ayer y explican que "debido a un problema con la red en todo el recinto", el acceso al Espacio Mad Cool se produjo "con más incidencias de las esperadas en la primera jornada del festival".. Estamos seguros de que las dos siguientes jornadas se desarrollarán con total normalidad", señalan en el comunicado.Por otra parte, su portavoz ha reconocido que creían que habría más afluencia al festival a través de los medios de transporte públicos --la línea 8 de Metro, por ejemplo, iba a estar toda la noche funcionando--. Por ello, ha recomendado acudir a esta nueva jornada en suburbano o autobús.Por último, Aguado ha subrayado que hoy ", tanto por el refuerzo que ha puesto la organización como porque muchos de los asistentes ya estuvieron ayer y no tienen que canjear la entrada por una pulsera.Por su parte, Facua recuerda a los afectados que puedan haber sufrido cualquier clase de daño por estas esperas que reclamen a la organización del Mad Cool para que se les compense por los mismos.La asociación señala que multitud de personas han vividoy han sufrido grandes atascos y largas colas de varios kilómetros en el arranque de este evento multitudinario.Facua asegura que según el relato de numerosos asistentes,por los tiempos de espera que han tenido que pasar para conseguir una pulsera para poder acceder al recinto del festival.La asociación insta a la organizadora del evento que ponga los medios necesarios a la mayor brevedad paraal recinto durante el resto del periodo en el que transcurre.que los usuarios hayan tenido que pasar varias horas a la espera bajo el sol y también en un túnel a temperaturas muy elevadas.La asociaciónen los últimos dos años ante la Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid y ante el Área de Gobierno de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de la capital por no permitir la entrada con comida y bebida al recinto.