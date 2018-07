El sector editorial crece solo un 0,1% por la caída en las ventas del libro de texto

Publicada el 13/07/2018 a las 14:51 Actualizada el 13/07/2018 a las 15:00

El sector editorial facturó en 2017 un total de 2.319 millones de euros, lo que suponeque el año anterior y unlastrado por la caída de las ventas de los libros de texto, según datos del avance del análisis del mercado editorial en España, elaborado por la Federación del Gremio de Editores de España, y que recoge la agencia. Pese a que este ligero crecimiento supone un "paisaje de recuperación", Daniel Fernández, presidente de la Federación, ha admitido que el sector todavía se encuentra "alejado" de los datos de facturación precrisis. De hecho, en los últimos diez años la facturaciónLos editores han resaltado que las cifras del sector se han visto afectadas por la disminución en un 3% de"debido a la intervención del mercado" por parte de las administraciones públicas. La palabra que mejor define a los libros de texto es incertidumbre, porque todavía no hay posibilidad de conocer qué modelo de gratuidad aplicar ni los calendarios por parte de las administraciones. Se ha perdido la uniformidad en la renovación de los libros", ha lamentado el vicepresidente de la federación, Miguel Barredo.En total, el sector editócon unapor título. El precio medio se redujo hasta los 14,6 euros. En el caso concreto de la literatura, se han editado casi 6 millones de ejemplares más en 2017 que en 2012, si bien las ventas no aumentan proporcionalmente.Preguntados por una posible 'burbuja' en este sector, los autores del informe han mostrado una postura enfrentada. Mientras Fernández ha reconocido que resulta "evidente" que el sector editorial españolen este campo, si bien lo atribuye a la "proliferación" de editoriales independientes. Por su parte, el director ejecutivo de la Federación, Antonio María de Ávila,de títulos. "La gente está arriesgando su dinero y no vemos que hayan quebrado", ha apuntado.En el informe también se ha hablado tanto del lucro cesante generado poren el libro —estimado en 200 millones de euros por la Federación—, como de laen el sector, "pese a las predicciones de gurús".