García Montero priorizará "tratar dignamente" los derechos de los trabajadores de los centros del Cervantes

Publicada el 27/07/2018 a las 18:52 Actualizada el 27/07/2018 a las 18:53

info Libre

El nuevo director del Luis García Montero , ha asegurado que su prioridad será la de "tratar dignamente" los derechos laborales de los trabajadores de los centros de la institución no solo por España, sino en distintas partes del mundo. El Cervantes cuenta conpor los cinco continentes y dos sedes más en España, situadas en Madrid y Alcalá de Henares.García Montero ha señalado en una entrevista en RNE recogida por Europa Press a centros como los dey en general centros en "los que no entran solo la legislación española, sino del país en el que están". "Los trabajadores me han señalado los problemas normales de estar en el exterior, vivir tan lejos con la familia genera problemas humanos y esa es mi preocupación. La experiencia que tengo en la universidad es que se ha conseguido mantener la dignidad del empleo público gracias a la vocación", ha apuntado.Por otro lado, el catedrático y colaborador deha reiterado su intención de. Según ha desvelado, el Ministerio de Exteriores ha pedido un aumento del presupuesto de cooperación, hasta 4, de los que el directivo tratará de conseguir "un pellizquito". "Intentaré que nos llegue algo", ha anunciado.El poeta, que tendrá el acto de toma de posesión del cargo el próximo 1 de agosto , también ha reclamado "un mayor apoyo" para. "Los ingleses han votado por la separación y a lo mejor tenemos que decir que la enseñanza del español en Europa tiene que tener mayor apoyo. Somos la primera lengua de la UE", ha añadido.Por último, ha vuelto a hablar del lenguaje inclusivo y elpara la Constitución. "Como escritor, tengo claro que el lenguaje es patrimonio del hablante y quien no sea capaz de comprender esto, está equivocado: el lenguaje no es de la RAE ni de las autoridades políticas", ha concluido.