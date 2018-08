Luis García Montero asume la dirección del Cervantes con "exigencia" e "ilusión"

Publicada el 01/08/2018 a las 14:14 Actualizada el 01/08/2018 a las 15:30

"Las instituciones públicas, relacionadas con la acción de Gobierno, no son espacios gubernamentales, sino". Lo advertíaen el discurso de su toma de posesión como director del Instituto Cervantes , el miércoles a mediodía. La sala de la sede madrileña de la institución estaba llena a rebosar, en parte por el séquito de representantes políticos que suelen acompañar a estos actos, pero también por amigos y creadores. Pero era una advertencia también hacia sí mismo. "Esta mañana siento la voz de don Quijote", decía el también catedrático de Literatura en su discurso, "".Escuchaban sus palabras los ministros de(de quien depende formalmente la institución), de(se imparten clases de español en los 87 centros que tiene repartidos en 44 países) y de(las sedes tienen bibliotecas y se organizan en ellas distintas actividades), así como, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad. Y también artistas cercanos al poeta granadino, como la novelista(su pareja desde los noventa), los músicoscineastas comoactores comoy su hijoo periodistas como, director editorial de, odirectora de El País.García Montero decía afrontar la tarea, inaugurada a finales de julio en la reunión anual de los directores del Cervantes,. El nuevo director hacia referencia a su edad —cumplirá 60 años en diciembre— y a los "tantos momentos diferentes de la historia de España" ya vividos para agradecer "la oportunidad" de compartir "oficio" y "vocación cívica" en lo que considera "un tiempo nuevo para la democracia española". La vicepresidenta Carmen Calvo no dudaba en elogiardel poeta, que sustituye por voluntad del Gobierno de Pedro Sánchez a Juan Manuel Bonet Planes, en la dirección desde febrero de 2017.En su discurso, el también columnista de infoLibre citaba a la escritora italiana, al poeta republicano y exiliadoy a, maestro de la generación del 50 a quien García Montero estuvo muy unido, para describir su hoja de ruta. De la primera rescataba el arte como "apuesta contra la desintegración ética de la sociedad". Del segundo, tomaba "el mayor reto": "el esfuerzo por ser buenos, en el buen sentido de la palabra bueno". Esto, frente a "los que trabajan por crear un tiempo propicio al odio", advertía, parafraseando al tercero.García Montero hacía referencia en su discurso a una de las preocupaciones expresadas desde el anuncio de su nombramiento, el pasado 19 de julio. Era "el respeto al bien común de la entidad y a laes un tesón prioritario". Tras su reunión con los directores de los centros entre el 23 y el 26 de julio en Orihuela (Alicante), García Montero apuntaba que su prioridad sería la dea los empleados del Cervantes. "Los trabajadores me han señalado los problemas normales de estar en el exterior, vivir tan lejos con la familia genera problemas humanos y esa es mi preocupación", decía hace unos días en una entrevista en RNE , en alusión a conflictos laborales abiertos, como el de los sueldos de los trabajadores de Brasil, congelados pero sometidos a la inflación acumulada del país. "Los hombres y mujeres del Cervantes han asumido en estos años no solo las tareas de un empleo", decía en su discurso, "sino los". Y nombraba al escritor y periodista francés Albert Camus para afirmar que "el tiempo del ocio y el tiempo del espíritu son inseparables de la".Otra de sus primeras reivindicaciones en el cargo ha sido la del, uno de los temas que abordó desde las primeras conversaciones con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Espero hacer realidad una cosa que siempre he vivido, que es el diálogo entre las distintas lenguas del Estado", apuntaba en conversación contras su nombramiento. Este punto estaba presente también en su discurso, en el que prometía, además de "promover universalmente la enseñanza y el uso del español", "promocionar y difundir las culturas de las nacionalidades y regiones que integran la nación española".El nuevo director se atrevía también a soñar con una expansión de la red del Cervantes: "Una diplomacia cultural de energía panhispánica, con el idioma como puente entre España, Europa y Latinoamérica, me invitan, señor don Quijote, a, de otro en, o de nuestra extensión por el África subsahariana y por Asia". "No es una promesa, es un sueño", añadía inmediatamente, saltándose su propio guion y conocedor de que han sido varias las ocasiones, en mandatos pasados, en las que el anuncio de una nueva sede se quedaba solo en eso.Pero el poeta hacía referencia también a sus propias palabras, días atrás, en una entrevista para El País : "Lo más poético que existe para los proyectos culturales son los números, el dinero". "Metafísico estás', le dijo Babieca a Rocinante, y Rocinante contestó: 'Es que no como", se lanzaba en la toma de posesión, parafraseando el prólogo cervantino al Quijote y arrancando las risas de los asistentes. (No continuaba, porque el poema sigue: "—Quejaos del escudero. —No es bastante:/ ¿Cómo me he de quejar en mi dolencia/ si el amo y escudero o mayordomo/ son tan rocines como Rocinante?"). "Confieso que voy a ser uno más de todos los cargos públicos que, después de años de recortes, se pondrá en cola y", continuaba. Ya lo ha hecho: en declaraciones a EFE el pasado 25 de julio, el escritor pedía "un pellizquito" más de presupuesto. Actualmente, el Cervantes cuenta con 124 millones de euros para funcionar, y recibe más de la mitad de su propia autofinanciacion, a través de actividades, clases y diplomas.