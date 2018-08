'Todos lo saben', 'Handia' y 'Campeones', preseleccionadas para los Oscar

Publicada el 14/08/2018 a las 12:15 Actualizada el 14/08/2018 a las 14:18

. Estas son las tres películas que optan a representar a España en la próxima edición de los Premios Oscar. Así lo ha confirmado laeste martes, con la ya tradicional lectura realizada, en esta ocasión, por Mariano Barroso, cineasta y presidente de la Academia. El 6 de septiembre, la institución anunciará cuál es el filme elegido para entrar en competición por los galardones de Hollywood, que cumplen en 2019 sus 91 años. La ceremonia de los Oscar se celebrará el 24 de febrero, por lo que a los contendientes les esperan aún varios meses de carrera.La principal anomalía —aunque no sorpresa— de la lista es Todos lo saben, película de producción española, grabada en castellano, protagonizada por Penélope Cruz y Javier Bardem, pero dirigida por. Junto a ella, Handia, el drama histórico vasco a cargo de, filmado en euskera y una de las ganadoras de la última edición de los Premios Goya , cuando obtuvo 10 cabezones. La tercera en discordia es Campeones, comedia deportiva deestrenada en abril, ya finalizada la temporada de premios.El año pasado, la seleccionada fue Verano 1993 , el debut de Carla Simón, que dejó atrás a sus contendientes , Abracadabra, de Pablo Berger, y 1898. Los últimos de Filipinas, el primer largometraje de Salvador Calvo. El filme, rodado en catalán, fue uno de los fenómenos cinematográficos del año en España, pero no logró pasar la criba de la Academia de Hollywood, quedando fuera de la competición en diciembre.Farhadi no es extraño al sistema de los Oscar: en 2012, su película Nader y Simin, una separación se convirtió en elen ganar la estatuilla a la mejor película de habla no inglesa. Pero es que con El viajante hizo doblete en 2017, llevándose de nuevo el galardón. (En aquella ocasión, por cierto, rechazó acudir a la ceremonia en protesta por el veto migratorio del presidente Donald Trump a los ciudadanos de Libia, Irán, Irak, Somalia, Sudán, Siria y Yemen.) Pero Todos lo saben se convirtió también en la segunda película española en abrir el festival de Cannes en siete décadas. Si resulta elegido, Farhadi sería elen representar a España en los Oscar... y el primero en más de medio siglo: solo el húngaro Ladislao Vajda optó a los galardones con Tarde de toros (sin llegar a quedar nominado) en 1956. Pese a esto, el filme de Farhadicomo otras de sus producciones: la revista cinematográfica Variety señalaba que , pese a ser su "película más floja hasta ahora", Todos lo saben "es mejor que la vasta mayoría de dramas comerciales hechos en España, Francia o Estados Unidos".Frente alque maneja Farhadi —y es en el drama, sobre todo, donde España ha encontrado el éxito en Hollywood, con Mar adentro, Todo sobre mi madre o Belle Époque—, está la aventura histórica de Handia. Arregi y Garaño rescatan al Joaquín de Eleizegui, el gigante en torno al cual se construyo un mito en la Euskadi del XIX, e incluso más allá de sus fronteras. Aunque el filme se llevó en los Goya el total histórico de, no ganó ni en la categoría de mejor película ni en la de mejor dirección. Campeones, la comedia de Fesser, no tuvo la oportunidad de batirse en duelo con sus competidoras en la alfombra roja, aunque pertenecer al género de la comedia ya la sitúa en desigualdad de condiciones. A su favor: las alabanzas casi unánimes de la crítica y la historia de superación que contiene su trama, que sigue a un entrenador de baloncesto en horas bajas que acepta hacerse cargo de un equipo integrado por personas con diversidad funcional.