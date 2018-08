Danny DeVito recibirá otro de los Premios Donostia del Festival de San Sebastián 2018

Publicada el 20/08/2018 a las 16:59 Actualizada el 20/08/2018 a las 17:39

Entradas disponibles para la ceremonia de premios

(Neptune, Estados Unidos, 1944) recibirá uno de los Premio Donostia que se otorgarán en la 66 edición del Festival de San Sebastián. El actor, director y productor estadounidense recogerá el galardón el sábado 22 de septiembre en el Kursaal. Al día siguiente, el domingo 23, presentará la película Smallfoot en el Velódromo, informa Europa Press.El galardón reconoce unavinculada a la interpretación en teatro , cine y televisión, contando historias como actor y realizador o respaldando proyectos como productor, según ha dado a conocer este lunes el certamen cinematográfico donostiarra.Ganador de un, es conocido por sus papeles en las series televisivas Taxi y It's Always Sunny in Philadelphia, y películas como One Flew Over The Cuckoo's Nest (Alguien voló sobre el nido del cuco), Terms of Endearment (La fuerza del cariño), Romancing the Stone (Tras el corazón verde), Twins (Los gemelos golpean dos veces), Ruthless People (Por favor, maten a mi mujer) y Tin Men (Dos estafadores y una mujer).Rostro popular para el público por papeles como el carismático Pingüino de Batman o el gemelo de Schwarzenegger, cuenta con unaen la que ha trabajado a las órdenes de directores como Milos Forman, Brian de Palma, Robert Zemeckis, Barry Levinson, Tim Burton, Francis Ford Coppola, Sofia Coppola o Todd Solondz.También ha– películas tan emblemáticas como The War of the Roses (La guerra de los Rose, 1989), Hoffa (Hoffa: un pulso al poder, 1992), Death to Smoochy (Smoochy, 2002), Throw Momma from the Train (Tira a mamá del tren, 1987), Curmudgeons (2016), Duplex (2003), The Ratings Game (El juego de las audiencias, 1984) y The World's Greatest Lover (El mejor amante del mundo, 1977), y producido películas de Quentin Tarantino, Steven Soderbergh o el propio Forman. Asimismo, ha producido, dirigido y actuado en 'Matilda' (1996), 'Hoffa' (1992) y 'Curmudgeons' (2016)., compañía sucesora de Jersey Films, que produjo Erin Brockovich (2000) que recibió una nominación al Oscar a la mejor película, Pulp Fiction (1994), Out of Sight (Un romance muy peligroso, 1998), Freedom Writers (2007), Garden State (Algo en común, 2004), Along Came Polly (Y entonces llegó ella, 2004) y Living Out Loud (De ahora en adelante, 1998), entre otras. DeVito ha sido productor y coprotagonista de Get Shorty (Cómo conquistar Hollywood, 1995), Man on the Moon (1999), Be Cool (2005), Even Money (La apuesta perfecta, 2006) y Drowning Mona (Todos la querían muerta, 2000).Uno de sus primeros papeles en el cine fue One Flew Over the Cuckoo's Nest (Alguien voló sobre el nido del cuco, 1975) y se dio a conocer con su trabajo en la serie de televisión Taxi (1978-1983), por la que fue nominado a los Globos de Oro y los Emmy, y recibió uno de cada.DeVito también ha prestado su voz para películas de animación como Space Jam (1996), Hercules (1997), The Lorax (Lorax: En busca de la trúfula perdida, 2012) o la película que le traerá por primera vez a San Sebastián, Smallfoot, que se proyectará en el Velódromo. Y estrenará el año que viene la esperada versión de Dumbo, en la que volverá a encarnar, como en Big Fish, a un director de circo, en la que será suLas entradas para la ceremonia de entrega del Premio Donostia a Danny DeVito están ya a la venta a un precio de 45 euros en la. La entrega del galardón tendrá lugar antes de la proyección de la película El Reino, dirigida por Rodrigo Sorogoyen, el sábado 22, a las 19:30 horas.Además, continúa la venta de la entrega del, que tendrá lugar en el Victoria Eugenia el domingo 23, a las 20:30 horas, antes de la proyección de Manbiki kazoku / Shoplifters (Un asunto de familia).