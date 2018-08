De 7,55 a 7,12 euros: así han aplicado los cines la bajada del IVA al precio de sus entradas

Publicada el 22/08/2018 a las 12:02 Actualizada el 22/08/2018 a las 12:55

El ministro de Cultura amenazó con "revisar" el IVA si no se reducen los precios

Ya han pasado casi dos meses desde que el Gobierno de Pedro Sánchez bajara el IVA del cine del 21% al 10%. El sector recibió la noticia con agrado, pues era una medida que llevaban reclamando desde que el Ejecutivo de Mariano Rajoy subiera este impuesto en el año 2012. Pero. Según ha publicado Facua-Consumidores en Acción este mismo miércoles, tan sólode los cines analizados –33 salas de un total de 102–. El resto han aplicado una bajada menor (lo han hecho 33), han mantenido el mismo precio o, incluso, lo han aumentado (36 salas).La culpa, según la propia asociación, es de las empresas de exhibición. Según Facua,a los clientes y al propio Gobierno, pues "han aprovechado la bajada en el impuesto que llevaban reivindicando desde 2012 para aumentar su margen de beneficios en lugar de trasladársela totalmente a los espectadores". Por esto, el informe publicado ya(CNMC), a la que han pedido que abra una investigación "para intentar determinar si las subidas encubiertas en las que han incurrido la mayoría de salas responden a prácticas que vulneran la Ley de Defensa de la Competencia".Si se atienden los datos [que se pueden consultar cine a cine a través de este enlace ], el precio medio de la entrada en fines de semana y festivos antes de la llegada de Sánchez a la Moncloa era de 7,55 euros. Ahora, el importe se sitúa en 7,12 euros. La bajada, por tanto, ha sido tan sólo de 43 céntimos. Pero el ahorro, en cambio, debería haberse situado en los 69 puesto que, según Facua, el importe medio de la entrada con la aplicación correcta de la bajada del IVA sería de 6,86 euros.¿Cómo explican esto las empresas de exhibidores? Argumentan que hace seis años, cuando el IVA pasó del 18% al 21%, el bolsillo del espectador no lo notó. Pero tampoco fue así. La asociación de consumidores alertó entonces de que los clientes de las salas de cine, de media, pasaron a pagar un 9% más por ver una película en pantalla grande. Los fines de semana y festivos, el cine costaba en esa fecha una media de 7,24 euros. El año anterior, 60 céntimos menos: 6,64 euros. En septiembre de 2012, el precio del cine acumulaba unaEl informe llega tan sólo un día después de que el ministro de Cultura y Deporte, José Guirao , se quejara de esta situación. Alertó, así, de que "igual hay que revisar" la bajada del IVA si esta no se repercute directamente al espectador. "Es una manera de hablar, pero efectivamente lo que no se puede hacer es pasarse años reivindicando el tema del IVA, reivindicando razonablemente porque yo creo que tenían razón, y, cuando llega la medida,", señaló en una entrevista recogida por Europa Press en Cadena Ser.Para el ministro, son los exhibidores y los distribuidores los que "tienen que ver" que finalmente la bajada del IVA repercuta en las entradas y "llegue a todo el mundo". Así, señaló que los datos que maneja el Ministerio de Cultura reflejan que la mitad de las salas han aplicado esa bajada que supone entre 50 y 90 céntimos menos, cifra que "no es suficiente".Pero la respuesta de los cines no se hizo esperar: hay una "clara bajada" del precio de la entrada. De. "Creemos necesario remarcar, una vez más, el esfuerzo realizado por las salas de cine durante los últimos 5 años para que los espectadores no se vieran afectados por la subida del IVA al 21%, donde el precio medio de la entrada de cine en España bajó en ese periodo un 8.5%", apuntó la Federación de Cines de España (FECE).