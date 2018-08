La 'Roma' de Cuarón producida por Netflix, primera favorita del festival de Venecia

Publicada el 31/08/2018 a las 12:06 Actualizada el 31/08/2018 a las 12:51

Cinco años después de abrir la Mostra de Venezia con la después gran triunfadora de los Oscar, Gravity, el cineasta mexicano. La cinta, producida por Netflix, parte de los recuerdos infantiles del propio autor de Y tu mamá también. La que es su primera película en español y en su país en más de una década y media fue aplaudida por la prensa y se ha convertido en laRodada en blanco y negro, Roma, que recibe el nombre de un barrio de Ciudad de México,. Sus dos principales protagonistas son la niñera indígena de una familia de clase media, Cleo (Yalitza Aparicio), y la madre de familia, Sofía (Marina de Tavira), quienes mantienen una relación que va más allá de sus diferencias de clase y raza.Alfonso Cuarón destacó quea través de una fuente autobiográfica y de su pasado en el que "eran las mujeres las que gobernaban la casa. Simplemente consideré a mi niñera como mi madre de alguna manera. Fue sorprendente descubrir a este personaje como mujer". El cineasta agradeció particularmente el trabajo de sus actrices: "Esta película ve a todas estas mujeres como protagonistas.".Respecto a su elección de la, Cuarón puntualizó que "quería que fuera en un blanco y negro contemporáneo y no trabajar con largas sombras como en los años 40 y 50. Quería el blanco y negro digital, que es muy avanzado". Asimismo, también explicó sobreque "los recuerdos son objetivos porque son abstractos. Me interesaba observar esos momentos a distancia sin juzgar, sin permitir que la cámara interfiriera con el momento. La cámara respeta la noción del tiempo".En relación a laen los festivales internacionales, hecho que impidió a Cuarón estrenar esta película en el festival de Cannes este año, el cineasta contó a los periodista que, aunque no entró en detalles. El mexicano agregó que "cada caso se debería juzgar considerando que conocemos la complejidad o realidad de la distribución de películas. Sabemos muy bien que un drama en español, con un personaje indígena, en blanco y negro y sin ser una película de género, tendría una gran dificultad para encontrar un espacio donde ser mostrado. No diré ya alcanzar el éxito, sino simplemente encontrar un espacio. Es por eso que es importante tener a Netflix...".Asimismo, Cuarón insistió en que, por lo que se mostró muy agradecido a la plataforma porque "me han permitido trabajar de esta manera" ya que "lo importante" para una película es que "tenga un impacto y no se pierda con el tiempo". "Hay que asumir que vamos a vivir con estas plataformas. Es importante que las dos cosas (salas e internet) existan sin chocar. Es solo cuestión de encontrar algo que funcione", explicó el cineasta.