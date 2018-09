Muere Ceesepe, ilustrador de la movida madrileña

Publicada el 07/09/2018 a las 18:53 Actualizada el 07/09/2018 a las 19:10

Ouka Leele: "Teníamos a Toulose Lautrec en Madrid y no nos dábamos cuenta"

El artista, ilustrador de la movida , ha fallecido este viernes 7 de septiembre en Madrid, según han confirmado a Europa Press fuentes cercanas al pintor Ceesepe destacó por suscomo Miquel Barceló, Javier Mariscal o Pedro Almodóvar. Sus orígenes como artista se encuentran en el mundo del. En 1974 entabló contacto con un grupo de dibujantes en Barcelona (Nazario, Max, Mariscal) que, por aquel entonces, empezaban a editar cómics con este estilo.Con este grupo y en Barcelona trabaja enhasta el año 1979, donde poco a poco su obra se va centrando cada vez más en el dibujo y va derivandoCeesepe ha participado en numerosas exposiciones como la celebrada en Ginebra (1.988), la galería Michel Gillet, de París (1.990); la Galería Lamblek, de Ámsterdam o en la Galería Moriarty, de Madrid. Asimismo, ha trabajado para lasde varios grupos españoles.Por otro lado, se han editado variascon su obra como El difícil arte de mentir, París-Madrid, Libro blanco, y El arte de morir. Asimismo, el autor diseñó losde dos películas del cineasta Pedro Almodóvar, Pepi, Luci, Boom y otras chicas del montón y La ley del deseo La fotógrafa Ouka Leele ha lamentado este viernes 7 de septiembre la muerte de Ceesepe, de quien considera "deja uncon su estudio y al que considera un "Toulouse Lautrec" del que la gente "no se daba cuenta de que estaba" en Madrid."A veces iba a su estudio y me preguntaba cómo no nos dábamos cuenta de lo que teníamos en Madrid. Ahí deja unay me sigue pareciendo alucinante, su estudio es una obra de arte y deberían convertirlo en un museo ", ha señalado en declaraciones a Europa Press la artista.Ouka Leele ha asegurado que Ceesepe fue un artista "increíble en todo lo que hizo, en su forma de hacerlo y un". "No solo fue un gran dibujante, sino una persona de los pies a la cabeza, muy sensible", ha concluido.