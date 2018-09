'La maravillosa Sra. Maisel' y 'Juego de tronos' mandan en los Emmy 2018

Publicada el 18/09/2018 a las 09:48 Actualizada el 18/09/2018 a las 10:26

Partía como favorita, llegó, vio y venció, pero quizás no tanto como esperaba. Juego de tronos , la ficción de HBO que recrea el universo fantástico medieval de George R.R. Martin, es el mejor drama de televisión para la Academia de la Televisión estadounidense reconoce las mejores producciones de cada año en la gala de los Emmy . También, que encarna a Tyrion Lannister, es el mejor actor de reparto de drama por tercera vez; pero en el resto de categorías, la gala de los Emmy 2018, celebrada durante la madrugada del lunes en el teatro Microsoft de Los Ángeles, fue como la lotería de navidad: los premios gordos recayeron en la mencionada Juego de tronos y en la comedia La maravillosa Sra. Maisiel, estrenada el pasado año, mientras que en resto de categorías la pedrea repartió galardones entre numerosas ficciones.Juego de tronos desbancó a la gran ganadora del año anterior, The Handmaid's Tale (El cuento de la criada), que este año se ha ido de vacío. Su protagonista, Elisabeth Moss, que subía al escenario el año pasado para recoger, al fin, un Emmy después de siete nominaciones, no ha podido repetir este año, pese a ser una de las favoritas. La británicarecibió el premio a mejor actriz protagonista de drama por su papel de la reina Isabel II en The Crown durante sus dos primeras temporadas. Esta era la última oportunidad para Foy en los Emmy, ya que este año dejará su personajes en manos de Olivia Colman. También a modo de despedida ha recogido su premio, mejor actor protagonista de drama por. La serie sobre un matrimonio de espías soviéticos que fingen ser una perfecta familia norteamericana, terminó este año después de seis temporadas. Keri Russell, compañera de reparto de Rhys, optaba asimismo a mejor actriz protagonista de drama.Por su parte, La maravillosa Sra. Maisel, ficción sobre un ama de casa que se convierte en comediante tras divorciarse, se llevó el premio a la mejor serie de comedia., protagonizada por Julia Louis-Dreyfus (Selina Meyer), por un problema de salud de Louis-Dreyfus, ha dejado sitio a esta hilarante ficción de Amazon. Su actriz principal, también se llevó un Emmy; al igual que. Louis-Dreyfus ha sido candidata al Emmy por este papel en una decena de ocasiones, saliendo vencedora en siete de ellas., la segunda temporada del proyecto de antologías de Ryan Murphy, recibió el Emmy a la mejor miniserie y a mejor actor para, que competía con Antonio Banderas . El actor malagueño optaba a una estatuilla por su interpretación de Pablo Picasso en Genius: Picasso., también nominados por la miniserie creada por Murphy, se fueron de manos vacías. Darren Criss interpreta a Andrew Cunnanan que asesinó, al menos, a cinco personas, entre ellas al famoso diseñador.Todos los ganadores:The AmericansThe CrownEl cuento de la criadaStranger thingsThis is usWestworldJason Bateman - OzarkStearling K. Brown - This is usEd Harris - WestworldMilo Vintimiglia - This is usJeffrey Wright – WestworldTatiana Maslanay - Orphan BlackElisabeth Moss - El cuento de la criadaSandra Oh - Killing EveKeri Russell - The AmericansEvan Rachel Wood – WestworldNikolaj Coster-Waldau - Juego de tronosMandy Patinkin - HomelandDavid Harbour - Stranger thingsMatt Smith - The CrownJoseph Fiennes - El cuento de la criadaLena Headey - Juego de tronosMillie Bobby Brown - Stranger thingsVanessa Kirby - The CrownYvonne Strahovski - El cuento de la criadaAlexis Bledel - El cuento de la criadaAnn Dowd - El cuento de la criadaAtlantaGLOWBlack-ishBarrySilicon ValleyEl show de Larry SmithUnbreakable Kimmy SchmidtDonald Glover - AtlantaAnthony Anderson - Black-ishLarry David - El show de Larry DavidWilliam H. Macy - ShamelessTed Danson - The Good PlacePamela Adlon - Better ThingsTracee Ellis Ross - Black-ishLily Tomlin - Grace y FrankieIssa Rae - InsecureAllison Janney - MomBrian Tyree Henry - AtlantaLouie Anderson - BasketsKenan Thompson - Saturday night liveAlec Baldwin - Saturday night liveTony Shalhoub - La maravillosa señora MaiselTituss Burgess - Unbreakable Kimmy SchmidtZazie Beetz - AtlantaBetty Gilpin - GLOWLaurie Metcalf - RoseanneAidy Bryant - Saturday Night LiveLeslie Jones - Saturday Night LiveKate McKinnon - Saturday Night LiveMegan Mullally - Will y GraceGodleessPatrick MelroseThe AlienistGenius: PicassoAntonio Banderas - Genius: PicassoBenedict Cumberbatch - Patrick MelroseJeff Daniels - The Looming TowerJohn Legend - Jesus Christ Superstar Live in ConcertJesse Pelmons - Black MirrorJessica Biel - The SinnerLaura Dern - The TaleMichelle Dockery - GodlessEdie Falco - Ley y orden True Crime: El caso MenéndezSarah Paulson - American Crime Story: CultBrandon Victor Dixon - Jesus Christ Superstar Live In ConcertRicky Martin - El asesinato de Gianni VersaceEdgar Ramírez - El asesinato de Gianni VersaceFinn Wittrock - El asesinato de Gianni VersaceMichael Stuhlbarg - The Looming TowerJohn Letuizamo – WacoAdina Porter - American Horror Story: CultLetitia Wright - Black Museum (Black Mirror)Sara Bareilles - Jesus Christ Superstar Live In ConcertPenélope Cruz - El asesinato de Gianni VersaceJudith Light - El asesinato de Gianni VersacePortlandiaDrunk HistoryTracey Ullman's ShowAt Home with Amy SedarisI Love You, AmericaThe Daily Show With Trevor NoahFull Frontal With Samantha BeeJimmy Kimmel LiveLate Late Show with James CordenLate Show with Stephen ColbertDonald Glover, por AtlantaHiro Murai, por AtlantaBill Hader, por BarryMark Cendrowski, por The Big Bang TheoryJesse Peretz, por GLOWMike Judge, por Silicon ValleyAlan Taylor, por Juego de tronosJeremy Podeswa, por Juego de tronosKari Skogland, por The Handmaid's TaleJason Bateman, por OzarkDaniel Sackheim, por OzarkLos hermanos Duffer, por Stranger ThingsScott Frank, por GodlessDavid Leveaux y Alex Rudzinski, por Jesus Christ Superstar Live In ConcertCraig Zisk, por The Looming TowerBarry Levinson, por PaternoEdward Berger, por Patrick MelroseDavid Lynch, por Twin PeaksPeter Morgan por The CrownDavid Benioff y D.B. Weiss, por Juego de tronosBruce Miller, por The Handmaid's TalePhoebe Waller-Brige, por Killing EveLos hermanos Duffer, por Stranger ThingsDonald Glover, por AtlantaStefani Robinson, por AtlantaAlec Berg y Bill Hader, por BarryLiz Sarnoff, por BarryAlec Berg, por Silicon ValleyKevin McManus y Matthew McManus, por American VandalTom Rob Smith, por El asesinato de Gianni VersaceScott Frank, por GodlessDavid Nicholls, por Patrick MelroseDavid Lynch y Mark Frost, por Twin Peaks