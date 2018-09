Willy Toledo recibe la ovación del público en la proyección de 'Black is Beltza', de Fermín Muguruza

Publicada el 28/09/2018 a las 21:09 Actualizada el 28/09/2018 a las 21:10

El actor Willy Toledo ha recibido este viernes 28 de septiembre laque ha asistido al pase de la película Black is Beltza, de Fermín Muguruza, que participa en la sección Zinemira del certamen, informa Europa Press.De esta manera, Toledotras conocerse que será procesado, al entender un juez que sus comentariospodrían ser constitutivos de delito. El actor participa en Black is Beltza poniendo la voz a uno de los personajes de animación.El propio Muguruza ha sido quien ha presentado a Toledo en un breve acto que ha tenido lugar antes de la proyección de la película, hablando de una "". El creador de la cinta ya había explicado por la mañana que esperaba la llegada de Toledo a San Sebastián alrededor de la 13:30 horas."Es una alegría inmensa, porque estaba desaparecido. Será emocionante y tenemos que recibirlo con un súper aplauso: creo que el Kursaal se va a caer y a salir casi disparado", ha señalado en rueda de prensa Muguruza, quien ha añadido que Black is Beltza es el"La película es antirracista pero también va", ha afirmado, aludiendo al caso de Willy Toledo. En la película también han puesto su voz actores como Sergi López, Unax Ugalde, Isaach de Bankolé, Jorge Perugorria u Óscar Jaenada, además de la, quienes también han estado en la proyección de la película