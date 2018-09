'Entre dos aguas', Concha de Oro de la 66 edición del Festival de San Sebastián

Publicada el 29/09/2018 a las 22:13 Actualizada el 29/09/2018 a las 22:37

La película Entre dos aguas, dirigida por, ha sido galardonada con lade la 66 edición del Festival de San Sebastián, que ha entregado el presidente del jurado, Alexander Payne, este sábado 29 de septiembre durante la gala de clausura, celebrada en el Kursaal de la capital guipuzcoana.Lacuesta ha llevado a todo el equipo al escenario y ha querido compartir con ellos este premio. Además de leer un mensaje de su actoragradeciendo el premio, también ha dado paso a Israel, que, emocionado, ha celebrado el galardón. "Espero que los directores de este país le exploten –en el buen sentido– y no haya que esperar doce años a otra película mía: es un actor maravilloso", ha añadido el cineasta.La cinta del director cuenta de nuevo con Isra y Cheíto –al igual que en su película de 2006 La leyenda del tiempo– como protagonistas, que ya han abandonado la adolescencia y afrontan problemas de la madurez. Sobre todo Isra, que–una de las partes de ficción de la cinta– y encuentra dificultades tanto para recuperar su vida familiar como el encontrar un trabajo estable."Es una película que tiene la premisa de ser realista,, pero es verdad que hay confusiones porque yo he hecho varios trabajos documentales", señaló en la rueda de prensa Lacuesta, quien ya ganó la Concha de Oro en el año 2011 por Los pasos dobles.Pese a alabar la labor "" de sus actores –no profesionales–, reconoce que esta situación de realismo es "complicada de explicar", incluso para el equipo. Como ejemplo, puso dos escenas realistas, una de ellas incluso rodada antes de saber si saldría el proyecto: un parto y un tatuaje. En el apartado musical, Lacuesta ha contado con la colaboración de Kiko Veneno y Raúl Refree.ha sido galardonado con la Concha de Plata a la Mejor dirección por la película Rojo.En esta película, ambientada en la época de mediados de los 70 en el momento previo a un Golpe de Estado en Argentina,es Claudio Morán, un abogado reputado que lleva una vida tranquila con su familia, hasta que un extraño suceso viene a alterarla.El director ha admitido que, al escuchar anteriores discursos, ha sentido "" y ha sentido que "de alguna manera el mundo va un poco mal". "A mi me toca hablar de la situación de la cultura en Argentina, hace poco cerró el Ministerio de Cultura y esa es una de las muchas cosas que estamos sufriendo de los improvisados que manejan la política: la cultura dignifica y la dignidad no se negocia", ha concluido.ha sido galardonada con la Concha de Plata a Mejor actriz por la película Blind spot', dirigida por Tuva Novotny.La intérprete se mete en la piel de una madre que vivirá una situación angustiosa debido a su hija, con la atracción de que la cámara de Novotny sigue todo este suceso prácticamente en tiempo real. "Gracias por mirar a Noruega y traernos aquí,", ha señalado la actriz, quien también ha recordado la importancia de "utilizar la calidez y aguzar la mirada" entre los seres humanos. "Tenemos que mirarnos los unos a los otros", ha apuntado.ha sido galardonado con la Concha de Plata al Mejor actor por la película Rojo, dirigida por Benjamín Naishtat. Grandinetti ha dedicado este premio a la gente que "potencia, celebra y hace sentir esta fiesta caminando por las calles unos momentos inolvidables".El actor ha aludido al "" para Argentina del que habla la película. "Fue una tragedia para mi país y para muchos países vecinos. Esta película es un trabajo de memoria y puede advertir sobre cualquier cosa que se puede preparar, sobre todo en estos momentos en que parece que la derecha y el fascismo ha vuelto a crecer en el mundo", ha señalado.–Concha de Oro: Entre dos aguas, dirigida por Isaki Lacuesta.–Concha de Plata al Mejor director: Benjamín Naishtat, por Rojo.–Concha de Plata a la Mejor actriz: Pia Tjelta (Blind spot, de Tuva Novotny).–Concha de Plata al Mejor actor: Darío Grandinetti (Rojo de Benjamín Naishtat).–Premio del Jurado a la Mejor fotografía: Pedro Sotero, por Rojo.–Premio del Jurado al Mejor guión: Louis Garrel y Jean-Claude Carrière, por Un hombre fiel, ex aequo con Paul Laverty, por Yuli.–Premio Especial del Jurado: Brillante Mendoza, por Alpha, The Right To Kill'.–Premio Kutxabank-Nuev@s Director@s: Jesús, de Hiroshi Okuyama, con mención especial a Viaje al cuarto de una madre, de Celia Rico Clavelino.–Premios Horizontes Latinos: Familia sumergida de María Alché, con Mencion especial a El motoarrebatador, de Agustín Toscano.–Premio Zabaltegi-Tabakalera: Song for the jungle, de Jean-Gabriel Périot. Mención especial a Los que desean, de Elena López Riera.–Premio del Público Ciudad de Donostia: Un día más con vida, de Raúl de la Fuente y Damian Nenow.–Premio del Público a la Mejor película europea: Girl, de Lukas Dhont.–Premio Irízar al Cine Vasco: Oreina (Ciervo), de Koldo Almandoz.–Premio de la Juventud: Viaje al cuarto de una madre, de Celia Rico Clavellino.–Premio de la Industria Cine en Construcción: Los tiburones, de Lucía Garibaldi.–Premio TVE- Otra Mirada: The third wife, de Ash Mayfair.–Premio Cooperación Española: Los silencios, de Beatriz Seigner.–Premio Glocal in Progress: Nematoma / Invisible, de Ignas Jonynas.