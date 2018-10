Almudena Grandes, Premio Nacional de Narrativa por 'Los pacientes del doctor García'

Publicada el 23/10/2018 a las 13:14 Actualizada el 23/10/2018 a las 14:18

Una reivindicación contra "el relato oficial"

La escritora Almudena Grandes se ha hecho este martes con elpor su última novela, Los pacientes del doctor García (Tusquets). El título fue publicado hace un año como cuarta entrega de la sagatras Inés y la alegría, El lector de Julio Verne y Las tres bodas de Manolita. Con esta obra obra, ambientada en la posguerra española pero con lazos hacia las consecuencias internacionales de la Segunda Guerra Mundial, la escritora "ha conseguido un difícil y preciso equilibrio entre lo imaginado y la lealtad a la verdad histórica", en palabras del jurado.El galardón, concedido cada año por ela la obra más destacada editada en el año inmediatamente anterior al de la entrega, está dotado con 20.000 euros. Pero en esta ocasión el jurado ha destacado también la serie de novelas en las que se enmarca el libro, que califica como "ambicioso proyecto narrativo". El comité que ha fallado el premio ha estado presidido por Olvido García Valdés, directora general del Libro y Fomento de la Lectura, y formado por Inés Fernández Ordóñez, María Dolores Sánchez, Miren Karmele Azkarate, Damian Pons, Selena Millares, Mercedes Canales de la Vega, Fernando Valls, Carmen del Riego, Brigitte Leguen, Inés Martín Rodrigo y Fernando Aramburu, ganador de la pasada edición del premio por su novela Patria.Almudena Grandes (Madrid, 1960) es Licenciada en Geografía e Historia en la Universidad Complutense de Madrid. Al comienzo de su carrera trabajó durante varios años en el mundo editorial, en el que desarrolló diversas tareas, principalmente la redacción de textos por encargo. Su primera novela,(1989), ganó el XI Premio La Sonrisa Vertical y fue adaptada al cine por el director catalán Bigas Luna. Siguieron Te llamaré Viernes (1991) y Malena es un nombre de tango (1994), que también fue llevada al cine.Atlas de geografía humana (1998), Los aires difíciles (2002), Castillos de cartón (2004) y El corazón helado (2007) continúan su obra novelística. En 2010 comenzó la serie Episodios de una guerra interminable con Inés y la alegría, título que ha merecido varios premios como el de lade la Feria Internacional del Libro de Guadalajara o el Premio Iberoamericano de novela. El segundo título de la serie fue El lector de Julio Verne (2012); el tercero, Las tres bodas de Manolita (2014), y el cuarto, el premiado Los pacientes del doctor García (2017). Entre este y el anterior título, publicó Los besos en el pan (2015), que recopilaba y ampliaba sus textos publicados semanalmente en El País Semanal a lo largo de los últimos años, ligados por el efecto de la crisis en un barrio del centro de Madrid.La saga de Episodios de una guerra interminable nacía con un propósito, en palabras de la propia autora : "Escribo esta serie porquede cómo llegó la democracia". Siguiendo los Episodios nacionales de Benito Pérez Galdós —que relee desde hace años—, Grandes construye un mosaico a través de distintas experiencias de la resistencia. En Los pacientes del doctor García, se fija en laconstruida en España tras la Segunda Guerra Mundial, auspiciada por el régimen franquista y por buena parte de la alta sociedad. Pero también en los republicanos comprometidos que siguieron, desde el exterior o incluso como agentes de inteligencia, trabajando por el regreso del Gobierno legítimo.La estructura de la novela alterna una trama de ficción que sigue a dos amigos, Guillermo y Manuel, burgueses republicanos separados y reunidos por la convulsa historia española, yque describen la red construida por falangistas y simpatizantes del Gobierno alemán. En esta última parte tiene especial peso Clara Stauffer, personaje real, una de las fundadoras de Sección Femenina, que articulaba el plan desde su residencia en la calle Galileo, 14, próxima hoy a la casa de la propia novelista. "No siento que haya más ambición en esta novela, he sido igual de ambiciosa en todas", decía Grandes en una entrevista sobre el libro, "pero es verdad que aquí ha habido, [el presidente de la República Juan] Negrín y [el diplomático Pablo de] Azcárate sobre todo, que he tenido que absorberlos y convertirlos en personajes de ficción".Pero estas acciones diplomáticas y de inteligencia no fueron las únicas llevadas a cabo por la resistencia para tumbar a Franco. En Inés y la alegría, la escritora seguía a un grupo de militantes comunistas que, tras la caída del Gobierno nazi, prepara y aguarda con esperanza unade España que finalmente nunca se produjo. Lo que si sucedió fue su intentona: la invasión del Valle de Arán por 4.000 guerrilleros en 1944, el gran esfuerzo bélico contra el régimen fascista tras la Guerra Civil. En El lector de Julio Verne, ya en 1947, Grandes se acercaba a la, con esos guerrilleros escondidos en los montes, a la que se acerca a través de Nino, hijo de un guardia civil —y aficionado a las novelas de aventuras— de la Sierra Sur de Jaén.