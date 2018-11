La RAE insiste en que "no va a haber sorpresas" en el informe sobre el lenguaje inclusivo en la Constitución

Publicada el 26/11/2018 a las 15:28 Actualizada el 26/11/2018 a las 15:29

La Real Academia Española se reitera en su posición con respecto al informe encargado por el Gobierno sobre "la adecuación de la". El director de la institución, Darío Villanueva, ha insistido este lunes en que "" en el contenido del documento, quesaldrá de la comisión delegada que ha trabajado en él desde el verano y llegará a los académicos. Faltaría el último paso, el debate y aprobación en el pleno, antes de que la RAE haga llegar sus conclusiones al Ejecutivo.Villanueva se pronunció en la presentación del Libro de estilo de la lengua española (publicado por Espasa), que da respuesta a algunas de las dudas de redacción más frecuentes, incluido el lenguaje digital. "La prueba [de la posición de la Academia con respecto al lenguaje inclusivo] está en este Libro de estilo", decía el director en la rueda de prensa. El volumen se abre con un capítulo dedicado a las "Cuestiones gramaticales", en cuyo primer punto se aclara: "En español el género masculino, por ser el no marcado, puede abarcar el femenino en ciertos contextos. De ahí que el masculino pueda emplearse para referirse a seres de ambos sexos (...). Desde un punto de vista lingüístico,que esteen tales situaciones".La propuesta del Gobierno, formulada por Carmen Calvo a principios de julio, provocó un pequeño seísmo en la Academia. A partir de ahí, se produjo un enfrentamiento más o menos soterrado entre quienes consideraban que la dirección había sido blanda en su respuesta a Calvo —con la aceptación del encargo y la creación de una comisión— y quienes preferían no encararse con el Gobierno. Entre los primeros se encontraba el novelista, que amenazó con dejar la RAE si se cambiaba la redacción de la Constitución. Sin embargo, y a preguntas de un periodista, Víctor García de la Concha, exdirector de la RAE y coordinador del Libro de estilo, negó que hubiera "una profunda división en la Academia": "Es un titular periodístico, pero no se corresponde con la realidad".La polémica llegaba en la antesala de la campaña electoral dentro de la entidad, que el 13 de diciembre elige nueva dirección. Aunque las normas de la Academia no incluyen la presentación de candidatos y todos sus miembros pueden ser votados, dos nombres se han perfilado entre los favoritos:, exdirector de El País y expresidente de PRISA, y el historiador, reciente Premio Nacional de Historia. La prensa preguntaba también si no sería el momento de que una mujer llegara a la dirección, cosa que no ha sucedido nunca en sus tres siglos de historia. "¿Mujeres? Pues en la Academia, como en el resto de entidades sociales, se ha incorporado tardíamente", admitía García de la Concha, que aseguraba que ahora hay un "" de académicas en sus filas. De los 46 miembros de la institución,, lo que supone un 17% del total. "Elegibles somos todos", ha insistido el exdirector.