Penélope Cruz y Antonio Banderas, nominados a los Globos de Oro 2019

, lidera con cuatro candidaturas las nominaciones a los Globos de Oro 2019 en las categorías televisivas., el filme sobre la figura de Dick Cheney, encabeza con seis nominaciones las categorías de cine de los premios que entrega anualmente la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, según recoge Europa Press. Entre los nominados destacan los nombres depor sus interpretaciones como Donatella Versace y Pablo Picasso, respectivamente. Los galardones se entregaran el próximo 6 de enero.En el, a American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace le sigue, con tres nominaciones cada una, La maravillosa Sra. Maisel, El método Kominsky, A Very English Scandal, Heridas abiertas , The Americans, Homecoming y Barry.Junto a Barry, las nominadas ason La maravillosa Sra. Maisel, Kidding, The Good Place y El método Kominsky. En la categoría de, acompañan a The Americans, las series Killing Eve, Bodyguard, Pose y Homecoming. En la categoría delos cuatro títulos nominados junto a American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace son El Alienista, Fuga en Dannemora, Heridas abiertas y A Very English Scandal.En los apartados de interpretación, al Globo de Oroestán nominadas Sandra Oh por Killing Eve, Keri Russell por The Americans, Caitriona Balfe por Outlander, Elisabeth Moss por The Handmaid's Tale y Julia Roberts por Homecoming. En, las candidatas son Allison Brie por Glow, Kristen Bell por The Good Place, Candice Bergen por Murphy Brown, Rachel Brosnahan por La maravillosa Sra. Maisel y Debra Messing por Will y Grace.En lason Amy Adams por Heridas abiertas, Patricia Arquette por La fuga en Dannemora, Connie Britton por Dirty John, Regina King por Seven Seconds y Laura Dern por The Tale. También se ha colado en las nominaciones la española Penélope Cruz, que opta al premio apor su interpretación de Donatella Versace en American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace en una categoría en la que también están nominadas Alex Borstein por The Marvelous Mrs. Maisel; Patricia Clarkson, por Heridas abiertas; Thandie Newton, por Westworld y Yvonne Strahovski, por The Handmaid's Tale.Del lado masculino, al Globo de Oro alestán nominados Jason Bateman por Ozark, Stephan James por Homecoming, Richard Madden por Bodyguard, Billy Porter por Pose y Matthew Rhys por The Americans. Enlos candidatos son Jim Carrey por Kidding, Bill Hader por Barry, Sacha Baron Cohen por Who Is America, Michael Douglas por El método Kominsky y Donald Glover por Atlanta.En la categoría de, el español Antonio Banderas está entre los nominados por su papel en la producción de National Geographic Channel Genius: Picasso. Sus rivales por el premio son Daniel Brühl por The Alienist, Benedict Cumberbatch por Patrick Melrose, Hugh Grant por A Very English Scandal y Darren Criss por American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace.En el apartado de, el filme protagonizado por Christian Bale centrado en la figura de Dick Cheney, vicepresidente de Estados Unidos durante los años en los que George W. Bush estuvo al frente gobierno del país norteamericano, lidera las nominaciones con un total de seis candidaturas, por delante de La favorita, Ha nacido una estrella y Green Book, las tres con cinco nominaciones cada una.Las nominadas al premio a lason Black Panther, Infiltrado en el KKKlan , Bohemian Rhapsody, El blues de Beale Street y Ha nacido una estrella. En la, optan al Globo de Oro como mejor película Crazy Rich Asians, La favorita, Green Book, El regreso de Mary Poppins y El vicio del poder.Al Globo de Oro a laoptan Roma, del mexicano Alfonso Cuarón, la libanesa Cafarnaún, Un asunto de familia del japonés Hirokazu Koreeda, la cinta belga Girl y la alemana Obra sin autor. Al premio aloptan Los Incredibles 2, Isla de perros, Mirai, Ralph rompe Internet y Spider-Man: Un nuevo universo.Al premio aloptan Alfonso Cuarón por Roma, Adam McKay por El vicio del poder, Bradley Cooper por Ha nacido una estrella, Peter Farrely por Green Book, y Spike Lee por Infiltrado en el KKKlan.En el apartado interpretativo, las nominadas al Globo de Oro a lason Lady Gaga por Ha nacido una estrella, Nicole Kidman por Destroyer, Melissa McCarthy por ¿Podrás perdonarme algún día?, Glenn Close por La buena esposa, Rosamund Pike por A private War. En la categoría deoptan al premio Emily Blunt por El regreso de Mary Poppins, Olivia Colman por La favorita, Elsie Fischer por Eight Grade, Charlize Theron por Tully y Constance Wu por Crazy Rich Asians.Del lado masculino los nominados ason Bradley Cooper por Ha nacido una estrella, Willem Dafoe por Van Gogh, a las puertas de la eternidad, Lucas Hedges por Identidad borrada, Rami Malek por Bohemiam Rhapsody, y John David Washington por Infiltrado en el KKKlan. En, los candidatos son Christian Bale por El vicio del poder, Lin Manuel Miranda por El regreso de Mary Poppins, Viggo Mortensen por Green Book, Robert Redford por The Old Man and The Gun, y John C. Reilly por Stan & Ollie.Los actoreshan sido los encargados de anunciar la lista de nominados de los premios que anualmente otorga la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) y cuya gala de entrega tendrá lugar el 6 de enero de 2019 en el Beverly Hilton Hotel de Los Ángeles.La, que toman así el testigo de Seth Meyers, presentador de la última edición de la gala. Isan Elba, la hija del actor Idris Elba (The Wire, Luther), es la embajadora en la 76ª edición de los Globos de Oro.