. Sin embargo, preferimos otro planteamiento que diera cuenta de los derechos sobre todo en clave de futuro, como programa a desarrollar, como propuesta inacabada, en permanente construcción y adaptación al contexto, a las necesidades concretas.



Antes de hablar de los derechos, desde luego, es necesario situar el modelo constitucional. Esa es la razón de los capítulos que firman dos reconocidos constitucionalistas, que realizan ese análisis no sólo en clave de balance de lo realizado sino también, como se verá en el resto del libro, con la mira puesta en su evolución. Pero también es necesario explicar la relación entre la prioridad de los derechos y el modelo de democracia participativa propio de nuestra Constitución, algo de lo que se ocupa otro constitucionalista.



El modelo constitucional de derechos implica asimismo una apuesta por valores y principios cuya garantía y desarrollo no es una cuestión neutra – , como dirían algunos- sino que nos comprometen a todos, a los poderes públicos y a los ciudadanos. Se trata de la igualdad, la libertad, la seguridad, la justicia y la solidaridad. Pero a nuestro juicio hay otro principio que inspira y ofrece un fundamento coherente con la universalidad a la acción de reconocimiento de los derechos, el de laicidad. Y también consideramos vinculado al principio de libertad el análisis de la función de la pena en un Estado garantista de Derecho.



La cuestión de los sujetos de los derechos contemplados en la Constitución exige tener en cuenta algo que no podían contemplar los constituyentes, esto es, la dimensión europea presente en el reconocimiento y garantía de los derechos y, asimismo, una cuestión clave en el modelo de democracia inclusiva: la extensión de la condición de sujeto de derechos a los extranjeros hasta la posible plena equiparación. Hay otros dos aspectos relacionados con este bloque, la aparición de nuevos sujetos de derechos, buena parte de ellos de carácter colectivo. Habría que añadir que los niños no son, no deberían ser una nueva categoría de derechos, pero sería ingenuo dejar de reconocer que su consideración como tales, la prioridad de la defensa del interés del menor, es una conquista reciente que no se contemplaba suficientemente en el texto constitucional. Por ultimo, en este bloque prestamos atención a la emergencia de un principio que se erige como contrapeso al límite del principio de igual soberanía de los Estados y su correlato de no intervención, cuando nos encontramos ante algunas grave violaciones de derechos humanos, tal y como ha definido la Convención de Roma. Nos referimos al novedoso instituto de la jurisdicción universal, que es necesario estudiar no sólo como una cuestión teórica, sino en su práctica ante los tribunales y teniendo en cuenta además la práctica de resistencia por parte de no pocos Estados de la comunidad internacional, incluidas, claro, grandes potencias.



En lo que se refiere al estudio de algunos de los derechos que nos han parecido particularmente relevantes desde el punto de vista de la evolución de su reconocimiento y protección, también como programa de futuro, encontramos en un primer grupo los trabajos sobre diferentes aspectos relacionados con el derecho a la vida y a la integridad física: del aborto y los derechos reproductivos, a la pena de muerte, la eutanasia o la tortura. Abordamos asimismo diferentes aspectos relacionados con derechos emblemáticos desde el punto de vista de los indicadores de la calidad democrática: la libertad ideológica y religiosa, la libertad de expresión (y la vexata quaestio de los delitos de odio), el derecho a la educación, el derecho al matrimonio y a la familia, y los derechos de las minorías en la democracia parlamentaria.



El bloque relativo a los derechos sociales, particularmente castigados en la gran depresión a la que ha tenido que hacer frente de forma muy dolorosa nuestro país en los últimos diez años, comienza con dos estudios que tratan de encuadrar del contexto social, político e ideológico del actual debate sobre los derechos sociales: el primero, sobre el futuro del derecho al trabajo y de los derechos sociales y otro acerca de la consagración del modelo de economía de mercado en el texto constitucional. Tres derechos emblemáticos, el derecho a la salud, a la vivienda y a la cultura, son objeto de un examen individualizado.



La última parte del libro aborda nuevos problemas y nuevos o no tan nuevos derechos. Comienza con dos estudios relacionados con el parteaguas que ha supuesto el 8 de marzo de 2018, no sólo en nuestro país, pero desde luego en él. El primero, la apertura de la concepción de los derechos a la visión que podemos calificar como ecofeminista. Además, la discusión de un auténtico problema social y de Estado, que muestra la brecha que afecta a la igualdad de derechos de las mujeres, la protección frente a la lacra de la violencia de género. Con el mismo ánimo de impulsar la reflexión sobre derechos aún situados en una zona de indefinición o relativa imprecisión, abordamos los déficits en el reconocimiento de derechos en situaciones de discapacidad y dependencia y la necesidad de respuestas específicas, adecuadas. Por supuesto, no queríamos dejar de tratar os derechos de las víctimas, en particular desde el punto de vista de un hecho que marca la historia de nuestro país, la represión que desató el franquismo ya desde el final de la guerra.



No es nueva sino casi inmemorial la discusión acerca del derecho a la objeción de conciencia y de la desobediencia civil, pero es de plena actualidad el debate que hoy se plantea acerca de la desobediencia como estrategia política. Sí es relativamente reciente la toma de conciencia acerca de la necesidad de reflexión sobre el impacto de la robótica y de las nuevas tecnologías desde el punto de vista de reconocimiento de los derechos. Finalmente, proponemos tomar en cuenta el debate sobre una cuestión que se afirma progresivamente como una frontera a superar en la lucha por el reconocimiento de los derechos, la pertinencia de la noción de derechos de los animales no humanos.



Decíamos al comienzo de esta presentación que nuestro propósito no era sólo ni aun primordialmente el de la celebración, sino también y sobre todo el de ofrecer pistas sobre las tareas que debemos afrontar e la etapa que se abre ahora en la lucha por los derechos desde esa referencia que es la Constitución española de 1978. Un texto que, sin duda, deberá experimentar transformaciones en los aspectos señalados y en otros que no hemos podido examinar aquí. Esa tarea es, claro, tema para otro día.

publica un extracto de Derechos humanos y Constitución , un libro coordinado por, editado por el sello valenciano Tirant lo Blanch y que se presenta el 19 de diciembre en la Delegación de Gobierno de Madrid. El volumen de más de 800 páginas reúne a 36 autores, en su mayoría miembros de los dos institutos de derechos humanos de universidades públicas que existen en nuestro país, el Instituto Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III y el Instituto de derechos humanos de la Universitat de València.