Los premios de Cine Europeo 2018 coronan a 'Cold War'

Película : Cold War, de Pawel Pawlikowski.

: Cold War, de Pawel Pawlikowski. Director : Pawel Pawlikowski, por Cold War.

: Pawel Pawlikowski, por Cold War. Guión : Pawel Pawlikowski, por Cold War.

: Pawel Pawlikowski, por Cold War. Actriz : Joanna Kulig, como Zula en Cold War.

: Joanna Kulig, como Zula en Cold War. Actor : Marcello Fonte, como Marcello en Dogman.

: Marcello Fonte, como Marcello en Dogman. European discovery - premio Fipresci : Girl, de Lukas Dhont.

: Girl, de Lukas Dhont. Largometraje de animación : Another Day of Life, de Raúl de la Fuente y Damian Nenow.

: Another Day of Life, de Raúl de la Fuente y Damian Nenow. Documental : Bergman - A year in a life, de Jane Magnusson.

: Bergman - A year in a life, de Jane Magnusson. Comedia: The death of Stalin, de Armando Iannucci.

La gala de entrega de la 31 edición de los Premios de Cine Europeo , celebrada este sábado en Sevilla, ha coronado a la película de Pawel Pawlikowski, Cold War, al llevarse los principales premios, incluyendo Película, Director, Guión y Actriz.Los galardón también han coronado a. La actriz madrileña ha recibido el premio de honor a su trayectoria. "Nunca me ha pasado ponerme a llorar como una magdalena en una ceremonia", ha reconocido la intérprete, que ha compartido el premio con Barbara Lennie -nominada como mejor actriz por Petra- y con "a todas las actrices que empiezan", a las que ha pedido no obsesionarse con "el cuerpo", porque, ha dicho, "para ser actriz no hay que ser la más guapa ni la más flaca”.La ceremonia ha sido retransmitida por La 2 de Televisión Española, y ha congregado a los rostros más importantes del cine europeo, además de contar con la presencia del ministro de Cultura, José Guirao, y el alcalde de, Juan Espadas.