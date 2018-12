Santiago Muñoz Machado, nuevo director de la RAE

Publicada el 20/12/2018 a las 19:08 Actualizada el 20/12/2018 a las 21:18

"Un poco de atención del Gobierno"

Unas elecciones tensas

El jurista(Pozoblanco, Córdoba, 1949) ha sido elegido este jueves nuevo director de la Real Academia Española (RAE). El académico que ocupa la silla r desde 2013 ha superado así a Juan Luis Cebrián, exdirector de El País y expresidente del Grupo PRISA, el otro favorito de unas. Muñoz Machado fue elegido en la tarde del jueves por mayoría absoluta, sin que se haya querido informar del número de votos emitidos y recibido, apelando a la confidencialidad de los plenos (44 de los 46 académicos tenían derecho a voto). El nuevo director, que sustituye a Darío Villanueva, ha sido el responsable del Diccionario del español jurídico, que dirigió por encargo de la RAE.En la primera sesión de votación , celebrada el 13 de diciembre,necesaria: según los Estatutos, debía realizarse una nueva votación, la de este jueves 20. Aunque en la primera ronda no había candidatos formales —cada miembro de la RAE elige libremente a cualquier otro académico—, en esta segunda ronda podían votar solo a los tres que habían recibido más apoyos: Santiago Muñoz Machado, Juan Luis Cebrián y José Antonio Pascual. La toma de posesión del nuevo director, en la que este explica también su plan de actuación, se celebrará el próximo 10 de enero.Muñoz Machado ha negado que haya habido un clima de tensión en la Academia desde que Villanueva anunciara, el 4 de octubre, su voluntad de no optar a la renovación. "La Academia, pese a lo que dicen algunos medios,. Algunas veces chocamos, pero lo hacemos con mucha educación", ha asegurado en una rueda de prensa posterior a su elección. Sin embargo, bastaba leer los medios para ver un sinfín de noticias con declaraciones anónimas de algunos académicos, e incluso información sobre los encontronazos en los plenos. Pese a su primera negación, el nuevo director se ha comprometido a ocuparse también de la convivencia: "Una de las primeras obligaciones que asumo es". Muñoz Machado ha asegurado asimismo que "el primero" en felicitarle ha sido Juan Luis Cebrián.El jurista, reciente Premio Nacional de Historia, no ha querido entrar en su plan de acción para la institución. Sin embargo, sí ha mencionado uno de los dolores de cabeza de la Academia en los últimos años: la falta de fondos en una organización que ha visto caer su presupuesto de, a la par que descendían las aportaciones de la Fundación pro-RAE y las ventas de diccionarios. Para Muñoz Machado, esos "famosos problemas de carácter económico solo requieren un poco de atención del Gobierno de la nación". Sin embargo, el ministro de Cultura, José Guirao, ha condicionado un aumento del presupuesto reservado a la RAE a que haya "un proyecto" . Muñoz Machado se ha comprometido a "que tiene la academia", que temía la posibilidad de despidos por esta mala situación económica, pero también ha dejado caer que "un buen administrador tiene que verificar".Aunque ni Cebrián ni Muñoz Machado cuentan con grandes logros en el campo de la filología o la literatura, ámbitos que suelen contar con mayor prestigio entre sus compañeros, Muñoz Machado era quizás el que ha hecho más méritos dentro de la institución. Además del mencionado Diccionario y del galardón otorgado por el Ministerio, Muñoz Machado es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid y académico también de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Su candidatura informal a la dirección de la Academia ha estado respaldada por el físico e historiador de la Ciencia—el encargado de responder a su discurso de entrada en representación de la RAE— y el escritorLa falta de acuerdo en el primer intento el 13 de diciembre se leyó como un síntoma más de la división que se ha instalado en la Real Academia durante la campaña. Porque esta campaña no ha sido una más para la institución. El ambiente ha estado marcado por la tensión desde que el anterior director, Darío Villanueva, advirtiera en el pleno del 4 de octubre que. Casi inmediatamente Juan Luis Cebrián se postuló informalmente como candidato —con el apoyo del propio VIllanueva, entre otros—, lo que levantó ampollas entre quienes le veían como una figura polémica marcada incapaz de encarnar la neutralidad a la que la institución acostumbra, y que tampoco prometía una buena gestión económica tras su paso por el grupo PRISA. Poco después se presentaría también como candidato informal el jurista Santiago Muñoz Machado.Otros no acababan de confiar en Muñoz Machado, sobre todo por su asociación con Pérez-Reverte, a quien culpan de un cierto clima de discordia. Sea de quien sea la responsabilidad, lo cierto es que de este ambiente da fe el hecho de que muchos académicos se nieguen a hablar y que otros muchos pidan permanecer en el anonimato. Los académicos más afines a Villanueva no ven con buenos ojos que Reverte criticara ciertade la RAE o su posición, muy dura, con respecto alen la Constitución encargado por el Gobierno. Algunos incluso sospechan que fue algún académico afín a Pérez-Reverte y Muñoz Machado quien filtró al ABC el enfrentamiento que se produjo en el pleno del 4 de octubre, cuyas reuniones son confidenciales. "Son informaciones fundadas en filtraciones de académicos cuyo nombre no se dice y que han contado, de manera muy tergiversada, cosas que corresponden a esa intimidad [del pleno]", criticaba Villanueva en este periódico.Ante este panorama, Muñoz Machado se ha mostrado agradecido con quienes le han votado, y ha prometido dirigir la institución con "lealtad para todos".