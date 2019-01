'El reino', 'Fariña' y 'Arde Madrid' arrasan en los premios Feroz

Publicada el 20/01/2019 a las 15:47 Actualizada el 20/01/2019 a las 16:13

Los #PremiosFeroz209 nos acaba de regalar un momento muy especial ahora mismo.

Jose-Luis Cuerda (@cuerda1936) muy emocionado al recibir el PREMIO DE HONOR de los #PremiosFeroz2019 pic.twitter.com/Xj82vM8RRE — Premios Feroz (@PremiosFeroz) 19 de enero de 2019

La sexta gala de los premios Feroz comenzó rodeada de incertidumbre. En sus cinco ediciones previas contó con el respaldo de grandes patrocinadores como Paramount o Canal+, y el anterior fue retransmitida en directo por Movistar +. Sin embargo, este año, ha perdido el patrocinio del gigante televisivo y no se ha retransmitido en directo en ningún canal. Algunos socios de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE) no están satisfechos con las decisiones de la nueva dirección de la organización. “Ha sido un caos. Nos han informado a última hora de cambios importantes. Tampoco ha sido una gran idea desplazarse a Bilbao porque muchos artistas trabajan en teatro y no han podido acudir a la gala. Por si fuera poco, hemos perdido a Movistar, y ahora tenemos que conformarnos con las redes sociales y YouTube”, explica uno de los socios de AICE. Con siete mil espectadores en directo, una cifra que ha ascendido a casi 50 mil visualizaciones en el streaming, la gala de los Feroz fue también trending topic en Twitter:hacia la industria y los periodistas, el, y el clima defue lo más comentado de la noche.La corruptelas política volvió a ser uno de los protagonistas de estos premios. El thriller, fiel retrato de la sintomatología que padece la clase política española, se alzó como vencedora cona las que aspiraba: mejor película dramática, mejor dirección (Rodrigo Sorogoyen), mejor actor protagonista (Antonio de la Torre, quien no estuvo presente), mejor actor de reparto (Luis Zahera, quien reivindicó la grandeza de “los papeles chiquitines”) y mejor guión (nuevamente Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña).dirigida por Javier Fesser, es otra de las ganadoras de la noche en los premios entregados por AICE. El filme en el que Javier Gutiérrez da vida al entrenador de un equipo de baloncesto formado por discapacitados intelectuales. Fue, sin embargo, el único de la noche. Campeones ha sido uno de los fenómenos del año: ha reunido a más de tres millones de espectadores, fue la escogida por la Academia de Cine para representar a España en los premios Oscar —aunque no pasó el primer corte— y cuenta con 11 candidaturas a los Goya.se ha llevado el premio a la mejor actriz protagonista en la película Quién te cantará, dirigida por Carlos Vermut. En esta categoría, Llorach competía contra Penélope Cruz (por Todos lo saben), Bárbara Lennie (por Petra, en su tercera nominación), Lola Dueñas (por Viaje al cuatro de una madre) y Alexandra Jiménez (por Las distancias). Carlos Vermut se ha quedado sin su premio a mejor dirección, a pesar de que partía como uno de los favoritos de la noche. Sin embargo, el filme se ha llevado el premio a mejor música, a cargo de Alberto Iglesias, mejor cartel, diseñado por el propio Vermut, y mejor tráiler., aunque no destacase en las principales categorías.Otra de las grandes revelaciones de la noche Feroz ha sido: como actriz de reparto en la película Viaje al cuarto de una madre –debut cinematográfico de Celia Rico— y la serie Arde Madrid –dirigida por Paco León—. La protagonista de esta misma serie,, también ha ganado el premio a actriz protagonista en el apartado de ficción televisiva.A la par,. Esta misma serie ha erigido aque personifica a Sito Miñanco, como el mejor protagonista, y, ha ganado el premio a mejor actor de reparto por su interpretación del narcotraficante Manuel Charlín.El, cuyo productor Álex Lafuente —Isaki Lacuesta no asistió— recibió bajo el lema de “¡Viva el cine independiente!”. El filme, que llegó a ganar la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián,fue destacado por los periodistas como una película que merecería más visibilidad, en una categoría que incluye obras con muy poca repercusión en taquilla y, generalmente, de bajo presupuesto.Fue Alejandro Amenábar quien entregaría, el emblemático el director de Amanece, que no es poco y Así en el cielo como en la tierra. Si bien en su discurso se declaró defensor de las “películas neorrealistas, que cuentan historias sencillas”, este año se postulaba con la comedia Tiempo después, que se fue con las manos vacías pero colmado de aplausos. Algunos artistas, entre ellos Javier Bódalo, actor secundario en la película, reconoció haberse emocionado con el discurso del director., un proyecto de cinco años de duración que describe la relación entre el cineasta y un atracador -el flaco, también llamado como el Robin Hood de Vallecas-. El director, León Siminiani, agradeció a la prensa por dar “visibilidad al cine independiente” y aprovechó para desmentir el estereotipo del documental como un género para el que “se necesita tener una causa”, porque “la única causa de que debe importar es la del cine”.Otra de las novedades es que este año ha habido la posibilidad de que. La gala se desarrolló con el corte creativo de las anteriores: un estilo mordaz acompañaba las críticas hacia la industria. En esta línea se desenvolvió la actriz Ingrid García-Jonsson y conductora del evento. Como viene siendo marca de la casa en los Feroz, entre bromas ácidas que intercalaba con chascarrillos sobre copas y festejos, la también colaboradora del programa La resistencia venía a representar una nota discordante, provocadora. En otro momento de la gala introdujo María Guerra, directora de AICE, que trató de explicar que “los periodistas intentamos ser la correa de transmisión” entre los artistas y su público; reclamó la necesaria “libertad de expresión” y criticó los bajos salarios que se pagan a los profesionales, algo que resaltó como contraproducente “para poder cuestionar e informar”. Terminó su exhortación pidiendo “más directoras y guionistas”, a sabiendas de la desproporción que existe en el mundo artístico de hombres respecto a mujeres: