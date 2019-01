Unos Feroz canallas en el formato y conservadores en los premios

Publicada el 20/01/2019 a las 06:00 Actualizada el 20/01/2019 a las 10:06

Los Premios Feroz, los galardones otorgados por la periodistas de cine, nacieron con la vocación de "que quizás no elijan los académicos" en los Goya. Eso aseguraba poco antes de la pasada edición Fer de Luis-Orueta, entonces vicepresidente de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España, la entidad que los organiza. Pero a juzgar por las películas protagonistas de la gala de entrega celebrada—y emitida a través de Youtube—, quizás habría que replantearse ese espíritu inicial.El filme más premiado fue para, de Rodrigo Sorogoyen, con cinco estatuillas —incluidas mejor película dramática y dirección—, cuando es precisamente el trabajo más nominado en los Goya, que celebran su gala de entrega el próximo 2 de febrero. En la categoría de mejor comedia —los Feroz, siguiendo la estela de los Globos de Oro hollywoodienses, dan especial protagonismo al género desdoblando el mayor premio de la noche— tampoco hubo sorpresa: la ganadora fue, de Javier Fesser, segunda más nominada a los Goya.En el apartado de series —también esto se imita de los Globos de Oro— los 235 votantes se inclinaron por dos opciones claras. En comedia,, de Paco León y Anna R. Costa, que también se llevó los galardones a interpretación femenina —Inma Cuesta como protagonista, Anna Castillo como de reparto—. En drama,, que se hacía con los premios a interpretación masculina —protagonista para Javier Rey y de reparto para el veterano actor gallego Antonio Durán, Morris—. Esta división se dio ya en la edición de 2018, cuando se repartieron méritos La zona y Vergüenza, pero no deja de ser representativa de unos premios que corren el riesgo deLos galardones, eso sí, mantuvieron el tono con el que fueron creados en 2014: un guion mucho más ácido que el de los Goya y que no duda en tirar pullas a la profesión, y un ritmo que transforma el bajo presupuesto en una gala desenfadada y —al menos en la teoría— ligera. El sábado, la organización había apostado por la actriz, que además de ser una joven promesa del cine español —con Hermosa juventud o Ana de día— se ha construido una pequeña base de fans a golpe de exhibir desparpajo y lengua afilada en La resistencia , el programa de David Broncano.Y la noche empezaba fuerte: "Cumplo el principal requisito para que una actriz trabaje en el cine español, ¡no estoy embarazada! Leti, tengo ahí atrás el predictor por si luego quieres hacerme un casting", le soltaba a la cineasta Leticia Dolera en referencia a la polémica en torno al despido de la actriz Aina Clotet . Presentadora y arranque parecían pensar en una audiencia que vería la gala por primera vez, que, en palabras de García-Jonsson, "es la manera más bonita de decir que no nos ha querido ninguna cadena". Pero la mordiente del guion se iba disipando a lo largo de la noche y los espectadoresEn pantalla, el punto canalla lo aportaban unos ganadores que, conforme avanzaba la noche —y la cena, en esto también se imita a los Globos de Oro—, dejaban ver los efectos del Ribera del Duero, uno de los patrocinadores del evento. Patrocinadores, parece ser, más que necesarios: si los Feroz han abandonado Madrid por primera vez es por la. Y lo mismo ha sucedido con los Goya, que este año partirán hacia Sevilla. El ajustado presupuesto se veía quizás en unos fallos de sonido frecuentes y en errores de realización que ensombrecieron la marcha de la gala. En esos momentos —y en los discursos improvisados de algunos ganadores— la celebración se iba de lo desenfadado a lo amateur.La única concesión a esa voluntad de compensación de la que hablaba De Luis-Orueta se veía en la película, de Carlos Vermut, que cuenta con siete candidaturas en los Goya pero que no figura en mejor película, dirección ni guion. En los Feroz optaba a ocho estatuillas, y. Pero no era esta la redención que podría esperar un director que con Magical Girl, su anterior filme, se ganó el favor de la prensa, y que había tenido de su lado a gran parte de la profesión frente al olvido de la Academia de Cine.Es verdad que una de las ganadoras de la noche fue, coprotagonista del filme junto a Najwa Nimri que se hizo con el premio a mejor actriz protagonista como ya hizo en los Forqué, los galardones de los productores. La carrera de Llorach hasta el Goya parece, ahora, todavía más sencilla. Pero los otros tres premios pueden ser considerados menores en comparación con las grandes categorías conquistadas por El reino: mejor música para—otra de las apuestas de cara a los Goya—,, diseñado por el propio Vermut. Cuatro premios que sabían a palmada en la espalda, pero no a restitución.Poco sorpresivo era también el premio acomo actor protagonista por su papel en El reino. No es solo que sea también favorito en los Goya, es que ha estado nominado a los Feroz en todas sus ediciones y tiene ya una estatuilla por su labor en Caníbal. El premio acomo mejor actriz de reparto en Viaje al cuarto de una madre, de Celia Rico, daba visibilidad a esta opera prima de bajo presupuesto, que no volvió a ver su nombre por ninguna parte. Sí subiría de nuevo al escenario —y no poco sorprendida— la propia actriz, quesumando el recibido por su papel en Arde Madrid.Ni Carmen y Lola, una de las películas revelación del año, ni El silencio de otros, documental sobre la recuperación de la memoria histórica, tenían un hueco en el palmarés. Sí se hacía un —pequeño— espacio, de Isaki Lacuesta, ganadora del Premio Especial, una categoría reservada a los filmes normalmente independientes que no estaban entre los nominados pero que la organización destaca por su valía artística. Pero la efectividad de esta estatuilla, que puede servir para reconocer películas que quedan fuera del radar,este año: Entre dos aguas sí tiene un papel importante en los Goya, donde opta a mejor película y dirección.En 2018, losen los Feroz fueron calcados a los que llegarían en los Goya. Sí hubo dos diferencias: Verano 1993 se llevó mejor película y dirección, reconocimientos que la Academia dio a Isabel Coixet y La librería. En la edición de 2017, coincidieron en Tarde para la ira, considerada mejor película en ambas galas, y en los premios de interpretación masculina y guion. El panorama, en fin, parece haber cambiado desde que en 2016 los Feroz optaron por aupar a La novia, de Paula Ortiz, una película ignorada luego por la Academia. Los Feroz quieren ser, sí, antesala de los Goya, pero quizás no les sea beneficioso seguir la senda que marca la Academia.(Los ganadores aparecen subrayados)Carmen y LolaPetraQuién te cantaráTodos lo sabenViaje al cuarto de una madreCasi 40Mi querida cofradíaSuperlópezTiempo despuésArantxa Echevarria, por Carmen y LolaJavier Fesser, por CampeonesRamón Salazar, por La enfermedad del domingoCarlos Vermut, por Quién te cantaráPenélope Cruz, por Todos lo sabenLola Dueñas, por Viaje al cuarto de una madreBárbara Lennie, por PetraAlexandra Jiménez, por Las distanciasJavier Bardem, por Todos lo sabenJose Coronado, por Tu hijoJavier Rey, por Sin finJavier Gutiérrez, por CampeonesBárbara Lennie, por Todos lo sabenNatalia de Molina, por Quién te cantaráMarisa Paredes, por PetraAna Wagener, por El reinoJoan Borey, por PetraEduard Fernández, por Todos lo sabenIgnacio Mateo, por Animales sin collarJosé María Pou, por El reinoCarmen y Lola, de Arantxa EchevarríaPetra, de Jaime Rosales, Michel Gaztambide y Clara RoquetQuién te cantará, de Carlos VermutViaje al cuarto de una madre, de Celia RicoLucas Vidal, por El árbol de la sangreNico Casal, por La enfemedad del domingoOliver Asrson, por El reinoAlberto Iglesias, por YuliCampeonesCarmen y LolaEl reinoTodos lo sabenAna de díaLas distanciasLa enfermedad del domingoEl reinoEl día de mañanaÉliteGigantesLa PestePaquita SalasVergüenzaMalena Alterio, por VergüenzaAura Garrido, por El día de mañanaNajwa Nimri, por Vis a visEva Ugarte, por Mira lo que has hechoBrays Efe, por Paquita SalasJavier Gutiérrez, por VergüenzaPaco León, por Arde MadridOriol Pla, por El día de mañanaBelén Cuesta, por Paquita SalasFabiana García, por Arde MadridDebbie Mazard, por Arde MadridLidia San José, por Paquita SalasJesús Carroza, por El día de mañanaKarra Elejalde, por El día de mañanaMiguel Rellán, por VergüenzaManolo Solo, por La pesteJulián Villagrán, por Arde Madrid