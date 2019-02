Cultura pedirá al juez la intervención parcial de la SGAE

Publicada el 01/02/2019 a las 16:16 Actualizada el 01/02/2019 a las 17:00

El ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, ha anunciado que espera enviar la próxima semanasolicitando latras "incumplir" los requerimientos de su departamento. Así su departamento se ha decidido finalmente por una intervención judicial, descartando la retirada de la licencia para la Sociedad General de Autores y Editores, según recoge la agencia. Guirao ya señaló en una rueda de prensa el pasado 24 de enero que estas eran las dos opciones que barajaba su departamento.Guirao ha explicado este viernes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que la solicitud de intervención giraráque ya se incluían en los requerimientos: la modificación de los Estatutos para adaptarse a la normativa europea, la revisión de los criterios del reparto de derechos y la habilitación del voto electrónico para socios en elecciones. "Cultura no va a pedir la intervención total, sino solo en aquellos puntos que no se cumplen, el resto lo seguirá gestionando la SGAE", ha insistido el ministro, que ya se mostraba defensor de esta posición en intervenciones anteriores. Guirao ha reiterado que la petición se está "terminando" y espera que se envíe "a lo largo de la próxima semana o de la siguiente".El enfrentamiento entre el Ministerio y la entidad de gestión de derechos viene del requerimiento emitido en septiembre por el Gobierno, en el que se daba a la SGAEpara que adaptase sus estatutos a la Ley de Propiedad Intelectual recién reformada, instaurara el voto electrónico en las elecciones —que por entonces aún tenían que celebrarse— y reformara el reparto de derechos. La entidad trató de llevar a cabo la reforma de sus Estatutos, pero la Asamblea votó en contra de la modificación a finales de diciembre, en el límite del plazo. La entidad había recurrido, asimismo, el requerimiento ante la Audiencia Nacional, recurso que fue desestimado a principios de semana por el tribunal.En la intervención de la semana pasada sobre este mismo tema, Guirao descartó las lanzadas por José Ángel Hevia , presidente dela SGAE: "La solución que ellos están planteando últimamente de hacerlo acordadamente no la hemos tenido en cuenta, porque yo recibí a la nueva directiva al día siguiente de tomar posesión y no tuve claro que quisieran. Lo digo claramente". Guirao instaba a Hevia a cambiar de postura "con un escrito claro, contundente y con fechas", y no "con declaraciones en periódicos", cosa que la SGAE por ahora no ha hecho.Desde el comienzo del conflicto, han sido numerosos los socios de la SGAE que han reclamado la intervención del Ministerio. La última petición llegaba el lunes de mano de un centenar de creadores , entre los que se encontraban Pedro Almodóvar, Nacho Vegas, Sole Giménez, Josele Santiago, Jorge Ilegales, Isabel Coixet o Montxo Armendáriz. "El Ministerio tiene el deber de actuar sin demora y adoptar todas las medidas legales necesarias para garantizar la defensa y la protección de los derechos de los autores españoles", decían en su comunicado. Pero la semana anterior, Guirao lanzaba también un mensaje para los opositores a la dirección que solicitaban la intervención de su cartera: "Tenemos todos los días peticiones públicas y privadas de que intervengamos la SGAE, pero el Ministerio. En lo que no, tendrán que ponerse de acuerdo los autores".