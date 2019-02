Joaquín Sabina lanza 'Coplas patéticas', la canción inédita que dejó Javier Krahe antes de morir

Publicada el 01/02/2019 a las 11:37 Actualizada el 01/02/2019 a las 12:46

estrena este viernes ", nueva canción extraída del CD+DVD La sonrisa de Krahe. Se trata de el único tema inédito que dejóantes de morir, en julio de 2015 ahora interpretado por Joaquín Sabina y Los Huérfanos de Krahe, la banda que tradicionalmente acompañaba al cantautor.La noche del 20 de noviembre de 2016 se reunió en lade Madrid un puñado de amigos con el objetivo de rendir el tributo que el cantautor y poeta madrileño merecía. Joaquín Sabina, Javier Ruibal, Dani Flaco, El Gran Wyoming, Pepín Tre, Pablo Carbonell y muchos más se sumaron a la fiesta que este 22 de febrero se plasma en un lanzamiento que culmina el homenaje. Y lo hace bajo el mismo título que aquel concierto: La sonrisa de Krahe . La sonrisa de Krahe es un CD con aquel concierto y tres temas más. Uno de ellos es el único inédito que dejó Javier antes de morir, Coplas patéticas, interpretado por Joaquín Sabina y los, grabado en estudio en diciembre de 2018.Y es también un DVD con ese concierto homenaje, realizado y montado por Xavi Fortino, y con el documental, de Lupe Alfonso, rodado en Cuba. El CD incluye precisamente dos temas del concierto de La Habana sobre el que pivota este documental, surgido de la amistad que Krahe forjó durante los últimos años de su vida con el rapero con guitarra cubano Kamankola."Tenía que ser una fiesta, no un lamento", rememora el músico López de Guereña, estrecho colaborador de Krahe durante tres décadas. Él mismo es, junto a Carmela Martínez Oliart (ahijada de Javier) y Julio Muñoz, el director de un proyecto que cuenta con todo el apoyo de la familia Krahe, su viuda Annick y sus hijos, Violante y Marco, y cuyo objetivo no era tanto ensalzar su figura y herencia artística. Quequé, Barahúnda, Kamankola, Alejandro García, Eva Hache, Quico Pi de la Serra, Juan Manuel Ruiz Pardo, Maleso, Tomasito, David Broncano y Francisco Simón también formaron parte del elenco de la sala Galileo, a los que se suman Fran Delgado y Fernando Bécquer desde el homenaje de Cuba, para completar La sonrisa de Krahe, versión CD, con Marieta,: el último bis de su actuación final, 20 días antes de tomarse estas vacaciones eternas.Aquel otro tributo cubano queda perfectamente plasmado en el documental, que gira en torno al concierto en elde enero de 2017, en el que una selección de artistas locales —y algún otro llegado desde España— interpretaron los temas del gran Javier acompañados por los huérfanos. Temas como La tormenta, Salomé, Antípodas, En la costa suiza, Como Ulises, Hoy por hoy, Blues del séptimo cielo o Un burdo rumor forman parte del repertorio que sonó en Madrid y La Habana. Todo eso queda plasmado en esta Sonrisa tan especial, envuelta en un cuidado diseño artístico de Javier Tasio, y que abre la fiesta del Galileo en su versión DVD con un breve montaje de Esta no es la vida privada de Javier Krahe , documental dirigido por Joaquín Trincado y Ana Murugarren.