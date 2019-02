Publicada el 03/02/2019 a las 00:51 Actualizada el 03/02/2019 a las 02:01

"Sois muy pocas, sois muy pocas"

"Inclusión, igualdad, visibilidad"

El casting de, junto a su director, Javier Fesser, aprovechaba la oportunidad al inicio de la 33ª edición de los Goya, cuando entregaban el primer precio de la noche: “Queremos acojonar a [Rodrigo] Sorogoyen y al resto de los que compartimos nominación, por si se llevan a casa lo que nos gustaría llevarnos a nosotros, que pasen miedo”. La historia fue más bien al contrario: la comedia que sigue a un equipo de baloncesto integrado por personas con discapacidad, uno de los taquillazos del año, se hacía con el. Adelantaba así a la favorita, El reino, que había cosechado, incluida mejor dirección. Campeones reunía así tres premios Goya de 11 candidaturas, sumando el de Jesús Vidal a actor revelación y el de mejor canción para Coque Malla.De esta manera, El reino obtenía una victoria numérica, pero agridulce. En una gala particularmente repartida, el thriller político de Sorogoyen se hacía con: mejor dirección, guion, actor protagonista para Antonio de la Torre —el intérprete más nominado del cine español, con 13 candidaturas, que no obtenía un cabezón desde su debut en 2007 con AzulOscuroCasiNegro—, de reparto para Luis Zahera... Pero aunque fuera el filme más premiado de la noche, esta producción vertiginosa sobre la caída a los infiernos de un político corrupto se quedaba a una estatuilla de la gloria. La gala, emitida desde Sevilla y presentada por Andreu Buenafuente y Silvia Abril, repetía el modelo de 2018 , cuando La librería se impuso a Handia aunque esta le llevaba la delantera en el número de premios.La ceremonia de entrega daba espacio a un buen número de películas ganadoras. Así, los premios de interpretación femenina caían lejos de las protagonistas de la gala: Susi Sánchez destacaba como actriz protagonista por su papel en, y Eva Llorach ganaba en actriz revelación por, de Carlos Vermut, una de las olvidadas por la Academia. La sombra de la ley, de Dani de la Torre, se hacía un hueco en los premios técnicos con fotografía, dirección artística, diseño de vestuario. El hombre que mató a don Quijote , el proyecto maldito de Tery Gilliam, destacaba en maquillaje y peluquería y diseño de producción.Pero quizás la tercera ganadora de la noche fuera, la ópera prima de Arantxa Echevarría. El proyecto, con un presupuesto de 750.000 euros, logró colocarse en la Quincena de los realizadores de Cannes —Echevarría sería la primera directora española en lograrlo— y se metió en el bolsillo a la crítica y a la profesión.se hacía con un cantado premio a mejor dirección novel, y—también coach de actores de la película— recibía el Goya a. Eran pocos, pero sabían a mucho para la historia de un primer amor entre dos mujeres gitanas e interpretado por actores no profesionales, casi todos de etnia gitana.“Que nos apoyéis, y que haya muchas mujeres”, reclamaba Echevarría en nombre de sus co-nominados, que recordaba que “la madurez de una sociedad hay que medirla por el sitio que ocupa la mujer en ella”. La cineasta iba un paso más allá, dedicando la estatuilla “a aquellos que no son capaces de ponerse en los zapatos de la minoría, a aquellos que están”, en referencia a la irrupción de Vox en las instituciones, “aquellos que no crean que el aborto tiene que estar dentro de la sanidad pública, que el cambio de sexo no tiene que formar parte de la sanidad pública. Que vayan a ver una película de gitanas lesbianas”, lanzaba.Con cinco categorías, incluyendo la de mejor dirección, sin ninguna mujer nominada, la gala de los Goya no era precisamente una utopía igualitaria. Algunas de las ganadoras aprovecharon sus discursos de agradecimiento para hacer valer el trabajo de las trabajadoras del cine, aún una minoría en la industria y en los premios.imitaba, explícitamente, el discurso que dio la actriz Frances McDormand en la ceremonia de los Oscar de 2018, poniendo en pie a las nominadas, entre la grada, para agradecer su labor. “Es muy difícil ser mujer. Sois muy pocas, sois muy pocas”, criticaba la actriz, que acababa de recibir la estatuilla a mejor actriz revelación por su papel en Quién te cantará, pese a llevar años de carrera a sus espaldas. “Podemos hacer poco a poco con el cine un mundo más igualitario y más justo”, reivindicaba la intérprete.También Carolina Yuste, mejor actriz de reparto por su Paqui de Carmen y Lola, señalaba el papel de las mujeres en la industria: “Tengo suerte de poder estar en un proyecto en el que el 70% son mujeres. Cuando, salen películas como Carmen y Lola”. Lo resumía un Buenafuente vestido de Groucho Marx: “El mercado puede parecer machista y actuar como machista, pero no se engañen,”. Los datos le respaldan: de las 187 películas españolas estrenadas en 2018, solo 37 estaban dirigidas por mujeres.vSin embargo, de las doce categorías mixtas en las que competían mujeres, ellas resultaron vencedoras en seis: dirección novel (Arantxa Echevarría), guion original (Isabel Peña, junto a Rodrigo Sorogoyen, por El reino), corto de ficción (Carlota Pereda, por Cerdita), efectos especiales (Laura Pedro, junto a Lluís Rivera, por Superlópez), maquillaje y peluquería (Sylvie Imbert y Amparo Sánchez, junto a Pablo Perona, por El hombre que mató a don Quijote) y vestuario (Clara Bilbao, por La sombra de la ley).Pero no eran estos los únicos discursos reivindicativos de la gala. Jesús Vidal, mejor actor por revelación por su papel en Campeones, protagonizó uno de los más aplaudidos. “Han distinguido como mejor actor a: ustedes no saben lo que han hecho”, decía el intérprete, que tiene solo un 10% de visión. “Me vienen a la cabeza tres palabras: inclusión, igualdad, visibilidad”, celebraba, dedicando su premio al resto de sus nueve compañeros “del equipo Los Amigos”, la formación protagonista de la película de Javier Fesser. No podía saber aún que la Academia distinguiría esta comedia como el mejor filme del año, como ya hizo nombrándola, aunque finalmente esta no pasara el corte.En otro ámbito, pero igualmente reivindicativo, se situaba el cortometraje Gaza, testimonio de la vida en la franja tras la ofensiva israelí de 2014, que ganaba el Goya a mejor corto documental dos días después de que el Arzobispado de Madrid prohibiera su proyección en la parroquia de San Carlos Borromeo. Julio Pérez del Campo, codirector junto a Carles Bover, dedicaba el galardón al pueblo palestino y a “los que ya no están,”, y criticaba la celebración del festival de Eurovisión en Tel Aviv. Almudena Carracedo, codirectora junto a Robert Bahar de El silencio de otros, ganador al mejor documental, dedicaba el premio a las víctimas del franquismo, “las que se nos han ido y las que luchan día a día, hoy, por su derecho a la justicia y la verdad”.Quizás el gag más celebrado de la gala fue la alocada, iniciada con la tuna y cerrada con un grupo de danza contemporánea en el que bailaban los propios Buenafuente y Abril. Al final del número, el expresidente de Cultura, Màxim Huerta, hacía una aparición estelar bajo la cara de circunstancias de su sucesor, José Guirao. “No se preocupen que ya saben que yo soy breve”, bromeaba el también escritor mientras entregaba el Goya a mejor corto de ficción a Cerdita. Después, de manera tan cómica como poco apropiada, los presentadores de la gala, aún en leggins, daban paso al anual. Con James Rhodes al piano, la grada se deshacía en aplausos con la aparición en pantalla de la imagen de Yvonne Blake, antecesora de Mariano Barroso al frente de la Academia de Cine.Buenafuente y Abril, que bromeaban en el sketch que daba comienzo a la gala con la posibilidad de estrellarse en el intento, lograban una, sin estridencias ni chistes de mal gusto —algo que sí dejó críticas en la edición anterior, presentada por Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla— pero que tampoco tuvo momentos descacharrantes ni destacó por su acidez política. En su discurso, el presidente de la Academia, Mariano Barroso, insistía en la vía que había insinuado anteriormente: la posibilidad deen los premios del cine español. “Seríamos muy torpes si viéramos esos miles de pantallas pequeñas como enemigas”, decía, “El cine no debe derrotar a la televisión, y la televisión no puede, no debe derrotar al cine. La nuestra es una alianza de ganadores”. Si la institución sigue adelante con la idea, la gala de 2020 podría ser algo más agitada.

Lista completa de ganadores

Campeones

Rodrigo Sorogoyen, por El reino

Isabel Peña y Rodrigo Sorogoyen, por El reino

Álvaro Brechner, por La noche de 12 años

Susi Sánchez, por La enfermedad del domingo

Antonio De la Torre, por El reino

Carolina Yuste, por Carmen y Lola

Luis Zahera, por El reino

Arantxa Echevarría, por Carmen y Lola

Eva Llorach, por Quién te cantará

Jesús Vidal, por Campeones

Olivier Arson, por El reino

"Este es el momento", de Coque Malla, por Campeones

Alberto del Campo, por El reino

Yousaf Bokhari, por El hombre que mató a don Quijote

Josu Incháustegui, por La sombra de la ley

Juan Pedro de Gaspar, por La sombra de la ley

Sylvie Imbert, Amparo Sánchez y Pablo Perona, por El hombre que mató a Don Quijote

Clara Bilbao, por La sombra de la ley

Roberto Fernández y Alfonso Raposo, por El reino

Lluís Rivera y Laura Pedro, por Superlópez

El silencio de otros

, de Almudena Carracedo y Robert Bahar

Un día más con vida,

de Carlos Fernández de Vigo

Roma

(México), de Alfonso Cuarón

Cold War

(Reino Unido), de Pawel Pawlikowsky

Cerdita, de Carlota Pereda

Gaza, de Carles Bover Martínez y Julio Pérez del Campo

Cazatalentos, de José Herrera

Carmen y LolaEl reinoEntre dos aguasTodos lo sabenJavier Fesser, por CampeonesIsaki Lacuesta, por Entre dos aguasAsghar Farhadi, por Todos lo sabenDavid Marqués y Javier Fesser, por CampeonesArantxa Echevarría, por Carmen y LolaAsghar Farhadi, por Todos lo sabenMarta Sofía Martins y Natxo López, por JefeBorja Cobeaga y Diego San José, por SuperlópezPaul Laverty, por YuliNajwa Nimri, por Quién te cantaráPenélope Cruz, por Todos lo sabenLola Dueñas, por Viaje al cuarto de una madreJavier Gutiérrez, por CampeonesJavier Bardem, por Todos lo sabenJosé Coronado, por Tu hijoAna Wagener, por El reinoNatalia de Molina, por Quién te cantaráAnna Castillo, por Viaje al cuarto de una madreJuan Margallo, por CampeonesAntonio de la Torre, por La noche de 12 añosEduard Fernández, por Todos lo sabenAndrea Jaurrieta, por Ana de díaCésar Esteban Alenda y José Esteban Alenda, por Sin finCelia Rico, por Viaje al cuarto de una madreGloria Ramos, por CampeonesRosy Rodríguez, por Carmen y LolaZaira Romero, por Carmen y LolaMoreno Borja, por Carmen y LolaFrancisco Reyes, por El reinoCarlos Acosta, por YuliIván Palomares, por En las estrellasManuel Riveiro y Xavi Font, por La sombra de la leyAlberto Iglesias, por Yuli"Una de esas noches sin final", de Javier Limón, por Todos lo saben"Me vas a extrañar", de Paco de la Rosa, por Carmen y Lola"Tarde azul de abril", de Roque Bañoz y Teddy Díez Martín, por El hombre que mató a don QuijoteJavier Fesser, por CampeonesHayedeh Safiyari, por Todos lo sabenFernando Franco, por Viaje al cuarto de una madreLuis Fernández Lago, por CampeonesEduard Vallès y Hanga Kuruez, por El fotógrafo de MauthausenIñaki Ros, por El reinoAlejandro de Pablo, por El reinoEduard Grau, por Quién te cantaráÁlex Catalán, por YuliRosa Ros, por El fotógrafo de MauthausenBenjamín Fernández, por El hombre que mató a Don QuijoteBalter Gallart, por SuperlópezCaitlin Acheson, Jesús Martos, Pablo Perona, de El fotógrafo de MauthausenRaquel Fidalgo, Noé Montes y Alberto Hortas, por La sombra de la leyRafael Mora y Anabel Beato, por Quién te cantaráMercè Paloma, por El fotógrafo de MauthausenLena Mossum, por El hombre que mató a Don QuijoteAna López Cobos, por Quién te cantaráArman Ciudad, Charly Schmukler y Alfonso Raposo, por CampeonesDaniel de Zayas, Eduardo Castro y Mario González, por Quién te cantaráEva Valiño, Pelayo Gutiérrez y Alberto Ovejero, por YuliÓscar Abades y Helmuth Barnert, por El reinoJon Serrano y David Heras, por Errementari. El herrero y el diabloLluís Rivera y Félix Bergés, por La sombra de la leyApuntes para una película de atracos, de Elías León SiminianiCamarón: flamenco y revolución, de Alexis MoranteDesenterrando Sad Hill, de Guillermo de OliveiraAzahar, de Rafael Ruiz ÁvilaMemorias de un hombre en pijama, de Manuel J. GarcíaBikes The Movie, de Damian Nenow y Raúl de la FuenteEl ángel (Argentina), de Luis OrtegaLa noche de 12 años (Uruguay), de Álvaro BrechnerLos perros (Chile), de Marcela SaidEl hilo invisible (Reino Unido), de Paul Thomas AndersonGirl (Bélgica), de Lukas DhontThe party (Reino Unido), de Sally PotterNueve pasos, de Marisa Crespo y Moisés RomeraBailaora, de Rubin SteinEl niño que quería volar, de Jorge MurielMatria, de Álvaro GagoEl tesoro, de Marisa Lafuente y Néstor Del CastilloKyoko, de Joan Bover, Marcos CabotáWan Xia. La última luz del atardecer, de Silvia Rey CanudoEl olvido, de Cristina Vaello y Xenia GreyI wish..., de Víctor L. PinelSoy una tumba, de Khris CembeNarciso Ibáñez Serrador