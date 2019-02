Publicada el 04/02/2019 a las 18:41 Actualizada el 04/02/2019 a las 20:13

El Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), dependiente del Ministerio de Cultura, ha abierto unal director artístico de la Compañía Nacional de Danza (CND),. El INAEM investiga las "posibles irregularidades" en su participación en un festival en Japón el pasado fin de semana: Martínez habría utilizado el nombre de la compañía, sin que la institución tuviera conocimiento de la gira ni la hubiera aprobado, según una nota hecha pública este lunes. El sindicato UGT, quien puso en conocimiento del INAEM el caso, asegura que lo llevará ante la Fiscalía General del Estado y ante la Inspección de Trabajo "por si ha habido, tanto humanos como económicos o materiales".José Carlos Martínez y una decena de bailarines, cuyos nombres no ha querido hacer públicos el Ministerio, participaron el sábado 2 de febrero en la gala de la 30º edición del, en la ciudad japonesa de Sapporo. En el programa de mano de la velada se observa el logo de la Compañía Nacional de Danza , e imágenes de la CND y de José Carlos Martínez , aunque esta actuación no figura en el calendario oficial de giras de la compañía . Según el INAEM, se trató de una "participación a titulo privado" y una "utilización del nombre de la compañía" sin aprobación previa del Ministerio. "Una vez concluya el expediente informativo", dice la nota, "se podrán derivar las exigencias de responsabilidad en los términos legales previstos". UGT pide, por su parte, el "del director artístico"."Era una gala internacional,", explica a este periódico José Carlos Martínez. El director artístico asegura que, aunque fueran diez bailarines de la Compañía, bajo el nombre de la Compañía y con repertorio de la Compañía — en el programa figuran fragmentos de La favorita Don Quijote , espectáculos coreografiados por Martínez para la CND— se trataba de una participación a título individual. El director artístico asegura que los bailarines se encontraban en sus días de descanso, durante los cuales "pueden tener otra actividad artística", y que ha sido un "". Según él, los bailarines cobraron por su actuación pero que él no recibió ningún sueldo por "acompañarles".En la "gala internacional", comenta Martínez, también figuraban bailarines del Tokyo Ballet. Lo que ocurre es que en la web del festival , los bailarines de este conjunto aparecen con sus nombre de pila, con la aclaración de que pertenecen a esta compañía, mientras que los españoles no figuran con su nombre, sino como "Spanish National Dance Company". "[El uso del nombre de la CND], valora Martínez, "porque va alguien de la Compañía Nacional y se dice que la Compañía Nacional está bailando. Pero eso donde se ve es en el programa de mano". En el folleto de la gala aparece el emblema de la CND, una imagen de José Carlos Martínez y lo que parece ser un breve texto con su firma.Javier Figueroa, secretario general de UGT en en la Secretaría de Estado de Cultura, no está de acuerdo: "Es un bolo, pero con el nombre, los bailarines y el vestuario de la Compañía Nacional de Danza". El sindicato denunció el viaje cuando fuentes de la propia unidad de producción dieron el aviso. El propio Ministerio de Exteriores recoge la actuación en su página web , pero según las averiguaciones del sindicatofirmado entre el INAEM y el Sapporo Art Park Ballet Seminar. Según el sindicato, ni la Dirección adjunta ni la Gerencia de la compañía sabían que esta gira estaba programada, aunque Martínez asegura que sí se había comunicado previamente, pero que "ha habido un malentendido por falta de personal administrativo".El director artístico explica que es él quien debe conceder los "permisos artísticos", una autorización que se otorga a los bailarines para realizar otras actividades artísticas fuera de la compañía durante los días libres. Los permisos artísticos estaban "" según él, pero "con la llamada de los sindicatos" para aclarar ese asunto "la gerente no estaba enterada" porque "los papeles no habían llegado hasta ella". Según el director artístico, la tarea que faltaba por hacer era la de "poner esos permisos concedidos en un Excel de un ordenador".Sin embargo, la nota del INAEM apunta que "el permiso solicitado por los participantes" para la realización de la gira "no es conforme" a la ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas , que recoge que "el personal comprendido en su ámbito de aplicación, por sí o mediante sustitución,, incluidas las de carácter profesional, sean por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de Entidades o particulares que se relacionen directamente con las que desarrolle el Departamento, Organismo o Entidad donde estuviera destinado", salvo excepciones reconocidas.Martínez explica que es"pedir la compatibilidad para realizar actividades artísticas fuera de la compañía", y que por tanto no entra dentro de sus atribuciones. Preguntado por si él mismo tiene concedida esta compatibilidad, el director artístico responde: ", porque yo voy en representación a esta gala de la Compañía Nacional para ver la gala o estar allí. A todos los sitios que voy, voy en representación de la Compañía Nacional. Estaban los bailarines ahí, les he dado consejos, pero no era un trabajo de escena". E, insiste, no ha cobrado por ello.UGT denuncia también que esta gira no aparecía en el calendario laboral, y por tanto los trabajadores cobraron esos días "como trabajo y descanso en sede". El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales tampoco conocía el viaje y por tantonecesarios ni se siguió la normativa que regula los traslados internacionales. Según el director artístico, al INAEM "no se le pone al corriente de esas cosas porque son los días libres de los bailarines"."Esta es una actuación que se hace para resarcimiento de José Carlos Martínez pero que pagamos todos los españoles", dice Figueroa, que asegura que su sindicato no ha visto una práctica similar "en la vida". "Si esto lo hace cualquier trabajador, ir por su cuenta cerrando bolos en nombre de la compañía, le crujen vivo. ¿Y sí lo puede hacer un director artístico?", se pregunta el representante de los trabajadores. José Carlos Martínez insiste en que no se trataba de una colaboración de la Compañía Nacional de Danza, pese a que su logo figure en los carteles.El mandato de Martínez al frente de la Compañía expira en 2019 tras ocho años en el cargo, y el próximo 11 de febrero se publican las bases de la convocatoria para elegir a unen este y otros cuatro centros públicos.