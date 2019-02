Isabel Coixet lleva a la Berlinale 'Elisa y Marcela' de la mano de Netflix

Publicada el 08/02/2019 a las 16:54 Actualizada el 08/02/2019 a las 17:42

Este jueves 7 de febrero ha abierto sus puertas la nueva edición de la, el Festival Internacional de Cine de Berlín, que este año celebra su 69 edición, la cual se prolongará hasta el 17 de febrero. Este año el certamen, tradicionalmente el más permeable entre los grandes al cine iberoamericano, ha acentuado la representación de films de Brasil, así como del género documental, y tendrá una única representante latina en la carrera por los Osos de Oro y Plata.Se trata de Elisa y Marcela, de la española, que competirá junto a otrosdel cine internacional. Fuera de concurso, pero dentro de la sección oficial, también se podrá ver la brasileña Marighella, opera prima del popular actor internacional Wagner Moura (Narcos).Con una representación más escasa que otros años en el apartado principal, es la sección más amplia en títulos,, la segunda en importancia, donde el cine iberoamericano estará representado de forma más notoria, con 12 películas de las 45 de las que consta dicho apartado.De las películas enque se proyectarán desde este jueves, aparte de las del apartado oficial, destacan la nueva cinta del prolífico cineasta argentinoBreve historia del planeta verde, así como el nuevo trabajo de la pareja dominicana-mexicana formada por Laura Amelia Guzmán e Israel Cárdenas, La fiera y la fiesta, y sobre todo el esperado nuevo trabajo del guatemalteco, Temblores.También cabe citar una película recién premiada en Sundance, la colombiana Monos, de, así como la segunda película de la española Neus Ballús, Staff Only. También en Sundance estuvo la brasileña Divino Amor, de Gabriel Mascaró, que coincide con la de Bustamante al mezclar amor y cristianismo evangélico.Esta es la lista de películas españolas y latinoamericanas que seen la presente edición de la Berlinale:– Elisa y Marcela, de Isabel Coixet (España).– Marighella, de Wagner Moura (Brasil) –fuera de competición–.– La Arrancada, de Aldemar Matias (Francia, Cuba, Brasil).– Breve historia del planeta verde, de Santiago Loza (Argentina, Alemania, Brasil, España).– Divino Amor, de Gabriel Mascaró (Brasil, Uruguay, Chile, Dinamarca, Noruega, Suecia).– A Dog Barking at the Moon, de Xiang Zi (China, España).– Estou Me Guardando Para Quando O Carnaval Chegar, Marcelo Gomes (Brasil).– La fiera y la fiesta, de Laura Amelia Guzmán e Israel Cárdenas (República Dominicana, Argentina, México).– Greta, de Armando Praça (Brasil).– Lemebel, de von Joanna Reposi Garibaldi (Chile, Colombia).– Los miembros de la familia, de Mateo Bendesky (Argentina).– Monos, de Alejandro Landes (Colombia, Argentina, Holanda, Dinamarca, Suecia, Alemania, Uruguay, Estados Unidos).– Staff Only, de Neus Ballús (España, Francia).– Temblores, de Jayro Bustamante (Guatemala, Francia, Luxemburgo).– Chão, de Camila Freitas (Brasil).– El despertar de las hormigas, de Antonella Sudasassi Furniss (Costa Rica, España).– Fern von uns, de Verena Kuri y Laura Bierbrauer (Argentina).– Lapü, de César Alejandro Jaimes y Juan Pablo Polanco (Colombia).– Querência, de Helvécio Marins Jr. (Brasil, Alemania).- A rosa azul de Novalis, de Gustavo Vinagre y Rodrigo Carneiro (Brasil).– Espero tua (re)volta, de Eliza Capai (Brasil).– Baracoa, de Pablo Briones y The Moving Picture Boys (Suiza, Estados Unidos, España).