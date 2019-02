Emilio Lara gana el Premio Edhasa Narrativas Históricas

Publicada el 13/02/2019 a las 13:32 Actualizada el 13/02/2019 a las 14:34

El escritor(Jaén, 1969) ha ganado el II Premio Edhasa Narrativas Históricas con la novela, como hizo público la editorial el miércoles por la mañana. Este sería el tercer libro publicado por Lara, tras La cofradía de la Armada invencible (2016) y El relojero de la Puerta del Sol (2017), ambos publicados ya con Edhasa. El autor resulta ganador así en la segunda edición del galardón, otorgado por primera vez en 2018 para conmemorar el 40º aniversario de la colección Narrativas Históricas y dotado con 10.000 euros. En la primera edición, resultó ganador Francisco Narla , con la novela Laín. El bastardo.La trama de Tiempos de esperanza se desarrolla a principios del siglo XIII durante la, unas expediciones populares formadas por menores que partieron de Alemania y Francia en torno a 1212. El jurado ha alabado esta "con una estructura admirablemente resuelta" que desarrolla "varias intrigas paralelas, con personajes siempre vivos y bien trazados y en distintos escenarios". El comité ha estado compuesto por el escritor Carlos García Gual, los periodistas Jacinto Antón, Sergio Vila-Sanjuán y Mari Pau Domínguez y presidente de Edhasa, Daniel Fernández (presidente también de Ediciones Prensa Libre, editora de). El jurado ha destacado también que el escritor ha puesto "la documentación al servicio de la historia". Es uno de los principios del autor, que defendía hace un año en este periódico: "Para escribir, lo que hay que ser. Los grandes autores británicos no tenían formación en historia. Pero sí hay quey dedicar mucho tiempo a la investigación".El escritor se sitúa aquí en una época que aún no había explorado. La cofradía de la Armada invencible se desarrollaba a finales del XVI, durante lacomandada por Felipe II. El relojero de la Puerta del Sol seguía a, personaje real nacido a principios del XIX, que construyó el famoso reloj madrileño y se vio empujado al exilio a Londres huyendo de la represión absolutista. Es, por lo tanto, su viaje literario más lejano en el tiempo. Según ha explicado el autor en la entrega del premio, este miércoles en Barcelona, la historia de las siniestras Cruzadas de los Niños le sigue desde la universidad —Lara estudió Historia—, donde la escuchó por primera vez.La editorial considera que la creación del premio ha sido "un éxito". En la primera edición recibieron más de 400 manuscritos, y Laín ha vendido. "Nos ha conectado con una multitud de autores", explica Daniel Fernández a este periódico. Los manuscritos enviados les han permitido ver también ciertas nuevas tendencias en el género: la "novela histórica de grandes personajes y grandes batallas" ha dado paso a las tramas que giran en torno a "personajes" y "psicológicamente mejor construidos". El editor observa también la presencia de "crónicas muy viajeras": "Tenemos la idea de que España ha sido un país muy aislado, pero no fue así en absoluto".Este era el caso de las anteriores novelas de Emilio Lara, que iban y venían, ambas, entre las islas británicas y España. Y es el caso de Tiempos de esperanza, que sigue a Juan,que se une a la cruzada, y a Pierre y Philippe, dos de sus compañeros, salidos de Francia hacia Jerusalén, que piensan conquistar sin armas, solo con "la fuerza de la fe". Pero en el libro están también Raquel y Esther, dos mujeres que huyen de laen la Península; y el califa almohade al-Nasir, que prepara a su ejército en Sevilla para; y Francesco, sacerdote en la Santa Sede que "encontrará su propia salvación a través del amor", según explica el dossier de la novela.Fernández destaca que esta mezcla de géneros —novela de iniciación, bélica, romántica— es una de las marcas de la novela histórica. "Nunca se la ha reconocido como un género puro, porque e", valora. Y también porque se la ha considerado sin demasiada dificultad como dentro de "la gran literatura". Cita el editorque llegó a España gracias a Edhasa. Poco después de produciría, además, un boom de la novela histórica, con autores como Terenci Moix (No digas que fue un sueño) o Juan Eslava Galán (En busca del unicornio) que se adentraban sin más reparos en el género. Y menciona también a Santiago Posteguillo, que ha ganado este año el Planeta con la novela histórica Yo, Julia —el escritor formó parte del jurado el año pasado e iba a hacerlo tambiéneste año, pero tuvo que retirarse por motivos de agenda—. Dentro de todo esto, y según explica Fernández, Edhasa ha optado en los últimos años por "publicar menos títulos para". Otro de los mecanismos para hacerlo ha sido la convocatoria de este premio.