La SGAE envía la información sobre los anticipos que le exigía el Ministerio de Cultura

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) ha remitido al Ministerio de Cultura en la mañana del miércolespor este sobre los anticipos que la entidad pensaba conceder a 250 autores y 12 editores. El pasado 6 de febrero, el área dirigida por el ministro José Guirao envió un nuevo requerimiento que paralizaba el pago de estos préstamos , que la SGAE abona mensualmente a cuenta de futuros ingresos por derechos de autor. El documento, al que tuvo acceso este periódico, exigía conocer "la relación de préstamos aprobados, junto a los informes previos", y decretaba que el Gobierno tendría que dar su aprobación para que se ingresaran a sus beneficiarios. La SGAE queda así "de la respuesta del Ministerio", que la semana pasada se comprometió "a tramitar cada solicitud con la mayor celeridad". A preguntas de este periódico, el Ministerio de Cultura aseguróesta documentación, a las 16.20 del miércoles.La información enviada por la SGAE incluye una relación "pormenorizada sobre las cantidades que se adelantarán a cuenta de futuras liquidaciones por derechos de autor", así como "de esos adelantos en los últimos 5 años, que avala la solvencia y eficacia del sistema", según un comunicado emitido por la entidad. Cuando llegó el requerimiento de Cultura, el Consejo de Dirección de la SGAE ya había aprobado estos préstamos por valor de 2,5 millones de euros, y solo quedaba hacer efectivo el pago. La entidad considera que la medida del Ministerio es "", y asegura que "ha causado una honda preocupación entre los socios".En el requerimiento, el Ministerio sustentaba su decisión en dos factores. Primero, recuerda que la Asamblea del 27 de diciembre no ratificó el reparto de diciembre ya realizado por la dirección: el, versus el 45,2% a favor. En segundo lugar, Cultura menciona la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 54 de Madrid que también a finales de diciembre. La demanda había sido interpuesta por las editoriales de Mediaset y Atresmedia, y la SGAE decidió recurrirla a finales de enero . La entidad aseguraba entonces que se trataba de "la práctica habitual en estos casos", y fuentes de la SGAE contaban a este periódico el pasado lunes que la decisión se había tomado como una "prueba de lade la Junta Directiva", cuya supuesta connivencia con las televisiones —y su presunta participación en el caso rueda de la música nocturna— ha sido muy criticada desde dentro y fuera de la entidad.Esto, según razonaba el Ministerio, "supone que las concesiones de préstamos que se aprobaran en tanto persista esta situación, así como las posibles amortizaciones, pudieran posteriormente aumentar los desajustes o desacuerdos entre las partes e, incluso, comprometer el resultado final de los repartos, más aún de lo que pueda ya de por sí suponerpor la Asamblea General de socios". "Tenemos problemas en la SGAE, pero", decían la semana pasada fuentes de la SGAE. La entidad asegura que la morosidad de este procedimiento —autores que no devuelven ese anticipo-préstamo porque cobran menos de lo previsto— está. Es lo que pretende demostrar el estudio de recuperación enviado también al Ministerio. La SGAE considera que este sistema no causaría problemas ni siquiera en el supuesto de que la forma de reparto cambiara drásticamente.La implantación de anticipos permite que los socios no tengan que esperar a los repartos oficiales, que se realizan dos veces al año, en junio y diciembre. Autores y editores —los primeros, creadores; los segundos, empresas— cobran así por adelantado una parte de sus derechos de autor estimados, y luego lo ya pagado —más intereses— se descuenta de la cantidad total. En 2018, la SGAE concedió 1.707 "préstamos/anticipos" por valor de, según datos otorgados por la entidad. La SGAE explica que el importe del anticipo se fijade quien lo solicita, y que es un proceso dictado por el personal técnico cuyo funcionamiento, además, se revisó hace cinco años, pero el reglamento de la entidad no desarrolla de manera explícita esas limitaciones.El pasado 24 de enero, José Guirao confirmó en una rueda de prensa que el Ministerio estaba decidido a intervenir la entidad y que descartaba una solución consensuada con la SGAE. El viernes 1 de febrero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, confirmó que se trataría de, y no de una revocación de licencia, y que se estaba "terminando" y se pondría en marcha esta semana, como tarde. Según lo hecho público por el Ministerio, la solicitud de intervención girará en torno a los tres puntos que ya se incluían en el requerimiento enviado en otoño que cumplía el pasado diciembre: lapara adaptarse a la normativa europea, la revisión de losde derechos y la habilitación delen las elecciones. "Cultura no va a pedir la intervención total, sino solo en aquellos puntos que no se cumplen, el resto lo seguirá gestionando la SGAE", insistía el ministro.