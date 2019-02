La intervención de la SGAE sigue adelante pero la Ley de Mecenazgo o reforma del INAEM quedan en el aire

Publicada el 15/02/2019 a las 17:17 Actualizada el 15/02/2019 a las 17:18

Asuntos que pasarán al próximo Gobierno

Otras medidas que quedan en el aire

El Ministerio de Cultura y Deporte seguirá adelante con la solicitud de intervención al juez de la SGAE a pesar de la convocatoria de elecciones generales para el 28 de abril, pero se quedan en el aire otras iniciativas como la Ley de Mecenazgo o la reforma del INAEM, informa Europa Press.A lo largo de la legislatura de Sánchez ha habidoque ha desembocado en la decisión de Cultura de solicitar a un juez la intervención parcial de la entidad, si bien estaba prevista a más tardar para finales de semana y aún no se ha producido. No obstante, fuentes del Ministerio han confirmado que. "El ministerio ha tenido mucha paciencia y al final las leyes hay que cumplirlas", señalaba Guirao en un desayuno informativo de Europa Press, tras recordar que la solicitud de intervención iba a girar en torno ha lo: modificación de los estatutos "de acuerdo con la ley", nuevos criterios de repartos de derechos y la habilitación del voto electrónico en elecciones.Tras su llegada al Ministerio de Cultura y Deporte, José Guiraodel Teatro Real y el Teatro de la Zarzuela , aprobado el mes de abril por el ejecutivo de Mariano Rajoy. Además, en este tiempo, Guirao ha puesto en marcha lacon el inicio de los trabajos para la elaboración de una ley propia y tenía prevista la creación de un Centro Nacional de, según el modelo del Centro Nacional de Difusión Musical creado en 2011.En el aire queda también la reforma para la "adecuación" de la Constitución española a un lenguaje "inclusivo" , una medida anunciada por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. El primer paso dado por el Ejecutivo para esta medida fue el encargo a la RAE a mediados de 2018 para elaborar un informe al respecto, si bien la institución –que ya tiene el documento terminado–o en su pleno. Una vez fuese aprobado por la RAE, el informe se enviaría al Gobierno y tomaría una decisión, aunquecon el proceso "haya o no asesoramiento" de la institución académica.En cuanto a los papeles del Archivo de Salamanca , se estaba a lapara abordar los temas pendientes de un asunto en el que, tal y como reconocían fuentes del Ministerio, existen "discrepancias de fondo". Por ejemplo, con la asociación Salvar el Archivo de Salamanca, que pedía "exigir a la Generalitat" la. Cultura, que aseguraba que "carece de sentido" establecer un número de documentos que deben retornar al archivo, insistió desde el principio que únicamente había problemas de "carácter técnico" y esperaba llegar aa través de la comisión de valoración técnica creada para ello –sin tener "previsto" nuevas leyes que pudiesen promover otras salidas más allá de las que contempla la normativa vigente de 2005–.El nuevo Gobiernoel problema generado por la reventa de entradas , y del queen octubre sobre una futura regulación entre Cultura y las comunidades autónomas. Pese a que este documento podría terminar en una normativa estatal, faltaban por conocer los plazos y las decisiones que tomarían las. Entre las propuestas destacaba la posibilidad de prohibir la reventa "habitual" de entradas, es decir, las de carácter lucrativo.Tras la devolución del Pleno del Congreso del proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2019,será el de dotar una partida específica para permitir el inicio de las obras del Salón de Reinos proyectadas por el Museo del Prado para este año. Con el proyecto de Presupuestos para 2019, el Prado, para la que Guirao considera se podrá empezar en 2019 aún sin esa partida.En, la caída del Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales para 2019 también dejódel libro electrónico del 21 al 4 por ciento. Asimismo, el ministro anunció hace unos días en los Desayunos Informativos de Europa Press su intención de "sacar adelante" o presentar una nueva Ley de Mecenazgo . Sin embargo, fuentes de Cultura han señalado que las reformas planteadas hasta el momento sobre este asuntoAdemás, Guirao confirmó la intención de su departamento dede los Premios Nacionales para evitar "cuantías desiguales", no solo entre los "premios clásicos", varios de ellos con hasta 30.000 euros de dotación, sino entre otros que no tienen dotación. En cuanto a lade la llegada dea México, Guirao señaló que pese a que los Presupuestos Generales del Estado no contemplan ninguna partida para rendir homenaje al conquistador, la intención del Gobierno era sacar fondos para llevar a cabo algo "digno en poco tiempo".Durante esta legislatura, el Congreso ha aprobado un decreto ley del Gobierno con medidas de "urgencia" sobre laque ahora queda. Entre otras asuntos, la norma contempla lade los creadorespor su obra o su actividad artística así como la cotización de los artistas en periodos inactivos. Otra de las cuestiones que quedaron pendientes tras el fin de la legislatura de Rajoy y que aún no se ha abordado es lade las obras de la. Cultura y la baronesa prorrogaron las negociaciones hasta el próximo mes de marzo, lo que se sumó a las que ya venían acordándose en todo el año 2017 y parte del 2018.