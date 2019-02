A Spike Lee no le sentó bien que Green Book ganase el Oscar a mejor película y dio la espalda al escenario durante la entrega del premio

Publicada el 25/02/2019 a las 09:25 Actualizada el 25/02/2019 a las 09:57

La 91ª edición de los premios Oscar coronó aUn triunfo que no solo sorprendió, ya que Roma de Alfonso Cuarón partía como favorita, sino que llegó a indignar a algunos. Es el caso de Spike Lee, que minutos antes se había alzado con el premio al mejor guión adaptado por el libreto de Infiltrado en el KKKlan y que no dudó en mostrar desde su lugar en el patio de butacas su descontento por la elección de la Academia de Hollywood.Según informan diversos medios estadounidenses presentes en el Dolby Theatre, tras escuchar a Julia Roberts pronunciar el nombre de Green Book como ganadora del Oscar a mejor película,Después de avanzar unos metros dio la vuelta y entabló una intensa conversación con Jordan Peele, quien estaba detrás de él. Cuando regresó hasta su butaca, el director dio la espalda al escenario durante los discursos de agradecimiento del equipo de Green Book.En una reciente aparición en CBS el domingo por la mañana, Lee recordó el momento en que Haz lo que debas no logró estar nominada a la mejor películaen 1989, el año en que Paseando a Miss Daisy se impuso en los Oscar, un filme que el propio Lee tachó de complaciente y de mostrar unaEn todo caso, puntualizó que no estaba comparando aquella situación con actual de Green Book, pero dejó entrever que podría tener algo que decir si esa película ganaba... como así fue en su comparecencia posterior ante los medios.dijo con ironía y copa de champán en mano, arrancando las risas del respetable. Interrogado directamente por su reacción cuando Green Book fue anunciada como ganadora, volvió a tirar de humor. "Déjame dar otro trago... ¡siguiente pregunta! Pero espera, ¿Qué reacción viste? Me creí que estaba en la cancha en el patio y que el árbitro tomó una mala decisión", contestó con sorna.