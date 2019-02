Publicada el 25/02/2019 a las 09:03 Actualizada el 25/02/2019 a las 09:50

"Si algo te apasiona, da igual cuantas veces te rechacen o te caigas o te derroten. Es cuantas veces te vuelves a levantar y das ese paso al frente y eres valiente y sigues adelante". Lady Gaga #Oscar2019 a Mejor Canción por #Shallow #Oscars pic.twitter.com/PX45JSwGUX — Cine en Movistar+ (@MovistarCine) 25 de febrero de 2019

Green Book, el filme dirigido por, se alzó con el premio a la mejor película del año en la 91ª edición de los Oscar imponiéndose así a la gran favorita, Roma, de. El filme del cineasta mexicano, que resucita en la gran pantalla recuerdos de su infancia, se llevó tres premios: mejor dirección, mejor fotografía y mejor película de habla no inglesa.Idéntico botín tuvo Green Book, el filme sobre un pianista negro que acompañado de su chófer y guardaespaldas debe enfrentarse al racismo mientras realizar una gira por el sur de Estados Unidos en la década de los 60, además de con el premio a, con el Oscar al mejory el Oscar alen una gala marcada por la diversidad y la ausencia de maestro de ceremonias.Información y privacidad de Twitter AdsLa otra gran triunfadora de la noche fue Bohemian Rhapsody, el biopic de Freddie Mercury, que se llevó cuatro Oscar: al mejor montaje, a la mejor edición de sonido, a la mejor mezcla de sonido y el de mejor actor protagonista para Rami Malek. "Gracias a Queen por permitirme ser una parte minúscula de vuestro eterno legado", dijo el actor que también destacó que, como la de Mercury, la suya es la historia de un inmigrante que intenta abrirse camino en el mundo del arte.dio una de las grandes sorpresas de la noche al imponerse ae como mejor actriz protagonista por su encarnación de la monarca Anna de Inglaterra en La Favorita. El premio a la mejor actriz de reparto fue para Regina Kingpor El blues de Beale Steet que recibió el premio entre lágrimas y agradeciendo el premio a su madre, al resto de las nominadas y a Dios que, aseguró, ". "Soy un ejemplo de lo que pasa cuando se invierte apoyo y amor en una persona", afirmó.El galardón al mejor actor de reparto fue parapor Green Book. El intérprete, que levanta su segunda estatuilla, quiso dedicar el Oscar a su abuela que siempre fue un "refuerzo positivo". "Ella es la que me ha ido guiando en cada paso de mi camino, sin ella no estaría aquí ahora", aseguró.Tampoco le fue nada mal a Black Panther, la primera cinta de superhéroes nominada al Oscar a la mejor película que no ganó en la categoría principal, pero que sí que se llevó tres de los siete premios a los que estaba nominada: mejor vestuario, mejor diseño de producción y mejor banda sonora por el trabajo de Ludwig Göransson.Brian Hayes Currie, Peter Farrelly y Nick Vallelonga se alzaron con el premio al mejor guión original por Green Book mientras queganó el Oscar al mejor guión adaptado con Infiltrado en el KKKlan. "Las elecciones están a la vuelta de la esquina. Entre el odio y el amor, hagamos lo correcto", afirmó siembre combativo en su discurso.El premio a la mejor canción fue para Shallow, el tema central del remake de Ha nacido una estrella, filme protagonizado pory coprotagonizado y dirigido por Bradley Cooper"No se trata de ganar, la clave es de no abandonar.Si algo te apasiona, da igual cuantas veces te rechacen o caigas, lo importante es cuantas veces te vuelves a levantar", afirmó la artista visiblemente emocionada.