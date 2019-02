La justicia reconoce al escritor y periodista Javier Reverte la compatibilidad entre pensión y y derechos de autor

Publicada el 26/02/2019 a las 17:46 Actualizada el 26/02/2019 a las 18:19

Los tribunales de justicia han dado la razón al escritory le reconocen la compatibilidad entre el cobro de la pensión de jubilación y la percepción de los derechos de autor. Y además se obliga a la Seguridad Social a devolverle los 150.000 euros de la multa que le impuso en su día.Un juzgado de lo social número 14 de Madrid le ha dado la "" a la denuncia que hizo hace tres años después de que la Seguridad Social le demandara el pago de la multa por considerar que era incompatible continuar con su labor como escritor mientras que cobraba la pensión que le correspondía por trabajar más de 40 años como periodista, tal y como ha adelantado este martes El País. "Al no darse el requisito principal que el actor es trabajador, entiende este juzgador que los ingresos que percibe por cesión de sus derechos que ya tenía el actor, no es incompatible con la pensión de vejez», establece la sentencia. "Por lo tanto, el actor, y sus ingresos no son por la acción personal suya de pensar escribir una obra literaria, el actor lo que percibe son royalties o cantidades por la cesión de sus derechos de libros", agrega.Reverte es miembro de la plataforma Seguir Creando, formada por autores jubilados que reclaman el derecho a seguir cobrando su pensión y cobrar los derechos de autor por su trabajo. Entre sus fundadores se encontraba, quien fue penalizado también al pago de 160.000 euros por este mismo asunto por tratarse de un autor "con 79 años cotizados", según afirmó él mismo ante de fallecer hace apenas un año.