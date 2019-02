Pilar Jurado, nueva presidenta de la SGAE tras el cese de Hevia

Publicada el 27/02/2019 a las 14:25 Actualizada el 27/02/2019 a las 17:43

La sopranoha sido elegida este miércoles nueva presidenta de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). El nombramiento ha sucedido después de que prosperara lacontra el hasta ahora dirigente de la entidad, el gaitero José Ángel Hevia, según ha confirmado la propia SGAE. Jurado, que es también compositora y directora de orquesta —tiene también una estrecha relación con la casa, como directora institucional de Artes Escénicas en la Fundación SGAE—, sustituye a Hevia en un momento especialmente delicado para la entidad, con la intervención del Ministerio de Cultura pendiente de ser aprobada por la Audiencia Nacional. Y es probable que Jurado no dure tampoco mucho tiempo en el puesto: de aprobarse la intervención, incluye lade la entidad, es decir, de la Junta Directiva y de su presidente.Con su marcha, menos de cuatro meses después de su llegada al cargo, Hevia se ha convertido en el presidente electo (no interino), y en el quinto consecutivo que se marcha sin llegar a finalizar su mandato. El músico se ha tenido que enfrentar a la amenaza de intervención del Gobierno, materializada finalmente en una petición al juez el pasado 18 de febrero. Cuando Hevia llegó al cargo, el Ministerio de Cultura ya había apercibido a la entidad, requiriéndole que adaptara susa la ley, que modificara su sistema dey que implantarapara las elecciones a la Junta Directiva, que nombra al presidente. El área dirigida por el ministro José Guirao consideró que no se había atendido a la petición, y tras más de cuatro meses de espera envió la solicitud al juez para que permitiera la intervención estatal. El proceso sigue en marcha.La moción de censura ha sido aprobada en sesión extraordinaria por 22 votos a favor, 12 en contra y uno en blanco. La maniobra había partido de un sector de la propia junta directiva, comandado por los vicepresidentes(Gran Derecho, dramaturgos),(Audiovisuales, guionistas y cineastas) y(editores), y 18 de sus miembros figuraban en la petición. Es decir, que la propuesta venía de todos los colegios representados en la SGAE excepto del de Pequeño Derecho, los músicos, con Teo Cardalda como vicepresidente, al que pertenece Hevia. Los impulsores de la moción pretendían que el gaitero dimitiera antes de esta reunión extraordinaria, pero el hasta ahora presidente se resistía. Para los miembros de la Junta Directiva descontentos, el presidente había tenido "una" durante el proceso de negociación con Cultura y dentro de la propia entidad, según recogía eldiario.es Pilar Jurado ha sido nombrada inmediatamente después de la moción de censura, ya que el orden del día incluía el nombramiento de una nueva presidencia si la propuesta prosperaba. La soprano ha obtenido(12 han ido para Antonio Onetti, más uno en blanco), convirtiéndose así en la segunda mujer que ocupa el cargo, después de Ana Diosdado –que desempeñó esta labor entre 2001 y 2007–. La música ha abogado por "el, tanto en España como en Europa y Latinoamérica", así como por "la transparencia en la gestión y lade la entidad", en clara referencia al conflicto abierto con Cultura y la larga crisis de la entidad.Jurado cuenta también con la baza de no estar vinculada de ninguna forma a la trama conocida comode las televisiones, el supuesto fraude por el que autores y televisiones se conchababan para que los primeros ingresaran irregularmente unos ingresos muy altos por su participación en los programas nocturnos, que iban luego a editoriales controladas por las cadenas. Hevia sí estaba teñido por esta polémica:, una de las principales investigadas por el juez Ismael Moreno, había sido administradora mancomunada de la editorial Busindre Producciones S.L., de la que Hevia es administrador y a la que representó dentro de la propia SGAE en el colegio de editores.Esto ya había levantado las suspicacias de parte de la Juna Directiva. "Hay compañeros que no lo van a entender", admitía Fermín Cabal tras el nombramiento de Hevia en noviembre. Por encima del "enfrentamiento intercolegial", decía entonces Onetti, estaba el deseo de "" que se vivía en la entidad. No parece que el empeño haya dado frutos. Para más inri, en enero la comisión deontológica de la propia SGAE juzgó que 14 miembros de la Junta Directiva podían tener "". Según el informe de la comisión publicado por El País , "un porcentaje elevado y apreciadamente desproporcionado de sus ingresos como titular de derechos de autor" venía de su explotación por parte de cadenas de televisión y radio, a través de sus propias editoriales. Los interesados recurrieron el informe, pero ahí estaba de nuevo la sombra de la rueda.Tras conocer el registro de una moción de censura contra él, la semana pasada, Hevia lamentaba quepor alcanzar la presidencia de la entidadNo obstante, aseguraba que, en caso de salir adelante esta iniciativa, se iría "contento de no haber cedido a intereses personales". "La moción de censura es una cosa natural en una asociación que se rige por principios democráticos y quienes la presentan tienen todo su derecho a hacerlo. Lo cierto es que, con lo que está pasando en la SGAE,, pese a la fachada de consenso de la Junta", apuntaba el gaitero. Hevia seguirá formando parte de este organismo como representante del colegio de Pequeño Derecho.