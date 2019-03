Muere a los 81 años el señor Galindo de 'Crónicas Marcianas'

Publicada el 04/03/2019 a las 09:50 Actualizada el 04/03/2019 a las 10:26

, que saltó a la fama por su personaje de señor Galindo en el programa de televisión, ha fallecido en la madrugada de este lunes a los. La noticia de la muerte la adelantó a través de Twitter, uno de los integrantes de la productora de dicho programa, que conducía el periodista. "Se ha muerto una gran persona a la que he querido mucho durante muchos años. Será difícil de olvidar" ha comunicado Mainat.Además de por su baja estatura, Galindo se convirtió en una persona reconocible a finales de los años 90 gracias a Crónicas Marcianas, un espacio en el que—dos años antes de que el programa se dejase de emitir—.Otros colaboradores de aquel programa, como la humorista, también han expresado su pésame a través de las redes sociales. "Estoy muy triste!! Martí Galindo era una de las personas más grandes que he conocido, muy buen compañero, cariñoso,una persona como pocas hay,hizo mi trabajo muy fácil, no te olvidaré, no te olvidaremos #cronicasmarcianas, todos te queríamos.Bon viatge amic, et recordaré sempre", ha publicado la presentadora en su cuenta de Instagram.Además del espacio conducido por Sardà, Galindo trabajó en otros como, de TVE, en los años 80. Galindocomo mejor Personaje Revelación de la televisión en 1998.