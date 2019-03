El tesoro desconocido de Teixeira de Freitas

Publicada el 06/03/2019 a las 18:54 Actualizada el 06/03/2019 a las 19:50

'Walk Straight Ahead and Measure to the Side', de Robert Kinmont.

“No habrá nunca una puerta.”. Estas palabras, tomadas del primer verso del poema Laberinto dedan título a la exposición que acoge desde la pasada semana la sala de arte de la Fundación Banco Santander . La muestra reúne una selección de instalaciones, dibujos, pinturas, esculturas, vídeos y libros de artistas pertenecientes a la colección de arte contemporáneo del abogado luso brasileño Luiz Augusto Teixeira de Freitas. La entrada es gratuita y la exposición, centrada en la arquitectura, la literatura y el arte conceptual, estará abierta hasta el 14 de junio.“Tenemos ante nosotros. Es la primera vez que Luiz decide sacar de su casa sus mejores obras para ofrecérselas al público. Pocas veces he visto a un coleccionista tan unido a su Colección”, asegura Borja Baselga , director de la Fundación Banco Santander . La exposición cuenta con obras de autores internacionales como Cildo Meireles, Dahn Vo, Damián Ortega, Jonathan Monk, Jorge Macchi, Carlos Garaicoa, Nina Canell, Thomas Struth, Robert Kinmont, Sanja Ivekovice, Sofia Hultén, Thomas Ruff, Robert Breer, Bernd & Hilla Becher, Jonathas de Andrade, Armando Andrade Tudela, Walid Raad, Alighiero Boetti o Emily Jacir, entre otros.Para la Fundación Banco Santander, organizadora de la exposición, “la muestra reflejaque puede alcanzar una colección de arte. Se organiza como un laberinto, no tiene un comienzo ni un final, ningún tema específico, no está centrada en ningún territorio, época o creencia. Y, sin embargo, las opciones que se plantean son infinitas. Se establecen diálogos, se generan encuentros, se deconstruyen supuestos previos y se despliegan innumerables posibilidades”.Durante la inauguración de la muestra, el coleccionista portugués explicó: “Cuando empecéy no tenía tiempo de volver a la universidad para estudiar arte. Tenía muchas ganas de comprar y acumular. Esta obsesión me hizo poseer esta colección tan grande (más de 1.000 piezas) en tan poco tiempo. Aquí está sólo el 20%”. La colección fue creciendo con obras que tienen que ver con la arquitectura, la literatura y la política de artistas procedentes de Latinoamérica, Europa y Oriente Medio. “El arte de me ha enseñado a tener u. Te hace encontrar una razón para explicar la existencia y reflexionar sobre algo tan importante como la vida y la muerte”.Teixeira de Freira, en agradecimiento a la institución organizadora, ha decidido donar al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, del que es patrono, una de las obras expuestas. Se trata de “Materia en reposo”, del artista mexicano Damián Ortega, rey indiscutible de esta colección. Esta escultura, compuesta por, refleja la pobreza de los barrios marginales de México.En la sala de arte de Banco Santander se podrá descubrir esta exposición dede la mano de educadores, con experiencias y talleres organizados por las compañías Pedagogías Invisibles y Mirarte.