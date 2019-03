Publicada el 23/03/2019 a las 13:13 Actualizada el 23/03/2019 a las 14:10

El jurado de la Sección Oficial de Largometrajes de la vigésimo segunda edición del Festival de Málaga Cine en Español ha concedido laa la cinta, del director Carlos Marques-Marcet; y la Biznaga de Oro a la Mejor Película Iberoamericana a, de la realizadora Alejandra Márquez Abella, según informa Europa Press. Ambos premios están dotados con 12.000 euros.Asimismo, el Premio Especial del Jurado ha sido para la películade Hari Sama. El jurado ha concedido laa Carlos Marques-Marcet, por Los días que vendrán, según ha dado a conocer este sábado el director del Festival de Málaga, Juan Antonio Vigar, acompañado por los representantes de los distintos jurados del festival.La Biznaga a Mejor Actor ha ido a parar a, mientras que. La Biznaga de Plata a la Mejor Actriz de Reparto ha ido a parar de forma ex aequa a Carolina Ramírez por Niña Errante y Maggie Civantos por Antes de la quema, y el de Mejor Actor de Reparto, premio también ex aequo, a Quim Gutiérrez por Litus y Mauro Sánchez Navarro por Esto no es Berlín.El galardón deha sido para Alejandra Márquez Abella por Las niñas bien. La Biznaga de Plata a laes para Arturo Cardelús por Buñuel en el laberinto de las tortugas. La deha sido para Alfredo Altamirano, por Esto no Berlín y la deha recaído en Miguel Schverdfinger y Las niñas bien.La, integrado por Beatriz Martínez, Jennifer Green y Juan Sardá, ha sido para Esto no es Berlín por su capacidad de captar la época y contar una historia universal, a través del retrato juvenil de una generación turbulenta que apostó por el impulso creativo, la rebeldía y la ruptura del status quo, con ocultar los estragos que trajo consigo.Además, una vez realizado el recuento de votos del público asistente a las proyecciones de esta sección, laes para Antes de la quema, de Fernando Colomo.