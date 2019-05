Publicada el 10/05/2019 a las 12:39 Actualizada el 10/05/2019 a las 13:14

Penélope Cruz recibirá uno de los Premios Donostia en la próxima edición del, según ha anunciado su director, José Luis Rebordinos, este viernes. La actriz, que estará muy presente en la próxima temporada de festivales por su participación en Dolor y gloria, de Pedro Almodóvar, que compite en Cannes , será la imagen de esta 67ª edición, que se celebrará este año del 20 al 28 de septiembre en la capital guipuzcoana.Según ha aclarado Rebordinos durante una rueda de prensa en San Sebastián, la organización prevé que este año haya dos o tres Premios Donostia, pero ha indicado que todavía están trabajando en ello y que no pueden confirmar ningún nombre más. Es habitual que seanlos reconocidos por este galardón de honor: sin ir más lejos, en la pasada edición fueron premiados la actriz Judi Dench, el cineasta Hirokazu Koreeda y el actor Danny DeVito. El responsable del certamen ha añadido que ya hay tambiénpara la Sección Oficial y "" del festival de este año.Acompañado de la directora de comunicación del Zinemaldia, Ruth Pérez de Anuncita, el director ha presentado, elaborados por el estudio TGA, y ha señalado que están muy orgullosos de que Cruz haya aceptado este galardón y sea imagen de la Sección Oficial, por el que ha pasado desde los inicios de su carrera.Rebordinos ha aclarado que, a partir de ahora, el cartel de la sección oficial no tendrá que estar vinculado al Premio Donostia y que lo de este año ha sido "". Además, ha apuntado que su imagen es "un guiño al cine" en general, no solo al español ,que en su opinión "pasa por un muy buen momento", puesto que es "nuestra actriz más internacional".