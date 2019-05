González Iñárritu se estrena en la apertura de Cannes con ataques a Trump y defendiendo el cine en salas

Publicada el 15/05/2019 a las 12:08 Actualizada el 15/05/2019 a las 12:39

Cannes Classics

El mexicano, presidente del jurado del Festival de Cannes, que abrió sus puertas este martes, insistió ante los periodistas en rechazar de plano la política anti-inmigrantes del presidente Donald Trump y especialmente el muro que el republicano pretende erigir en la frontera con México. "No soy político, sino un artista, y puedo expresarme a través de mi trabajo y mi corazón abierto, con lo que considero verdadero. Pienso que es un problema de ignorancia. La gente no sabe, y por eso es facilmente manipulable", dijo el mexicano.Precisamente su anterior presencia en el certamen francés fue para presentar su instalación de realidad virtual Carne Y Arena, hace dos años, en la que el espectador experimentaba de primera manoen la frontera entre México y Estados Unidos. La propuesta del muro de Trump la calificó de "equivocada, cruel y peligrosa".Ahora, regresa a Cannes no con película, sino para, un puesto al que nunca en más de siete décadas había optado un mexicano. El múltiple ganador del Oscar, pese a su amistad con su compatriota Alfonso Cuarón, que trabajó con Netflix en Roma, no dudó en posicionarsecontra la exclusividad de las plataformas digitales. "Creo firmemente en que ver una película es algo propio de la pantalla de los cines, una experiencia común. No tengo nada contra mirar un celular, una tablet o una computadora, pero pero ver una película no es lo mismo. Netflix está haciendo un gran trabajo. Me alegra su propuesta en televisión, pero por qué no darle a la gente la posibilidad de experimentar lo que es el cine en salas".En este sentido, agregó: "Tenemos que encontrar la manera de que el cine se pueda ver por todas las vías. Francia es una excepción, porque".Refiriéndose a su tarea como primer integrante del jurado, Iñárritu se lamentó de que muchas de la veintena de películas que compiten por la Palma de Oro, no podrán cruzar todas las fronteras. "¿Cuántas de ellas se van a ver en el resto del mundo, en México, mi país?", expresó retóricamente.En su opinión, para elegir las mejores películas de la selección, lo ideal sería "que viéramos las películas sin saber, por respeto al cine y a sus autores. Hay que juzgar un film por sí mismo, sin que nada nos influya", aseguró. "Lo más difícil será decidir cuál será el ganador, porque sólo puede haber uno", concluyó.El programa de la edicióntiene algo de clásico en cuanto a los cineastas que participan en la competencia pues se presentarán las últimas obras de Pedro Almodóvar (Dolor y Gloria, España), Marco Bellocchio (Il Traditore, Italia), los hermanos Dardenne (Le Jeune Ahmed, Bélgica), Arnaud Desplechin (Roubaix, une Lumière, Francia), Xavier Dolan ( Mathias et Maxime, Canada), Ken Loach (Sorry we missed you, Reino Unido), Jim Jarmusch (The Dead Don't Die, Estados-Unidos), Terrence Malick (A Hidden Life, Estados-Unidos), Elia Suleiman (It must be heaven, Palestina).Al lado de directores ya muy conocidos, la propuesta de la competencia en 2019 parece mucho más abierta en lo que toca al cine de autor. Así veremos The Wild Goose Lake de Diao Yinan (China, es el autor del excelente Black Coal, ya premiado en Berlin, 2014), Atlantico de Mati Diop (Senegal, es la primera vez que una directora africana es seleccionada en competencia), La Gomera de Corneliu Porumboiu (Rumanía, un director con un gran sentido del humor), Frankie de Ira Sachs (Estados Unidos, un director que se fue a rodar en Portugal y ya es conocido por sus retratos intimistas y muy intelectuales como Love is Strange y Brooklyn Village). Desde Francia vienen dos películas de mujeres: Portrait de la jeune fille en Feu (Retrato de una Chica en llamas) de Céline Sciamma (con, actora ya premiada en Cannes) y Sybil de Justine Triet (con Virginie Efira, actriz en su anterior película Victoria).Hemos de añadir un muy curioso primer largometraje, Los Miserables, de Ladj Ly (Francia); Bacurau, de Kleber Mendonça Filho y Juliano Dornelles (Brasil); Parasite, de Bong Joon Ho (Corea del Sur, ya el director se hartó de su experimento con Netflix y vuelve a una producción mas clásica); y por fin Little Joe, de Jessica Hausner (Austria, con un brillante reparto anglo).El festival había prometido añadir otros títulos y en especial las películas de. Y ya todos saben que Once Upon a Time... in Hollywood, de Quentin Tarantino, estará en Cannes con presencia de Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, Brad Pitt y, además, será una proyección ¡en 35 milímetros! Veremos también Mektoub, My Love: Intermezzo, de Abdellatif Kechiche. Esta obra de cuatro horas se presentará en Cannes seis años después de que su director ganara la Palma de Oro con La Vie d’Adèle. Y al final del festival.Fuera de competición destaca la selección de Les plus belles années d'une vie, de(con la pareja tan exitosa de Un Homme et une Femme, Anouk Aimé y Jean-Louis Trintignant); Rocketman, de Dexter Fletcher (Estados Unidos); Too old to die young-orth of Hollywood, West of Hell, de Nicolas Winding Refn (Dinamarca); y Diego Maradona, de Asif Kapadia (Gran Bretaña).En sesión de Medianoche: The Gangster, the cop and the devil, de Lee Won-Tae (Corea del Sur).Sesiones especiales: Share, de Pippa Bianco (Estados Unidos); For Sama, de Waad Al Kateab y Edward Watts (Siria); Family Romance, LLC., de Werner Herzog (Austria); Tommaso, de Abel Ferrara (Estados Unidos), Être vivant et le savoir (Ser Vivo y saberlo), de Alain Cavalier (Francia)El resplandor, de Stanley Kubrick, será presentado por. Además, se celebrarán los 50 años de Easy Rider en presencia de Peter Fonda. Pasqualino Settebellezze (Pasqualino/Seven Beauties), 1975, Italia) de Lina Wertmüller, el Gran Premio de 1951 Milagro en Milano de Vittorio De Sica, un adiós a, la primera película de animación a color del cine japones. Varios encuentros (con el World Cinema Project y la Film Foundation de Martin Scorsese), varios documentales sobre el cine y su historia, obras maestras ya conocidas como obras olvidadas en versión restaurada.