Publicada el 31/05/2019 a las 17:35 Actualizada el 31/05/2019 a las 18:15

Sanción de 2,95 millones de euros a la SGAE por abuso de dominio

La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) ha impuesto unano universitarios y a la asociaciónpor "crear un mecanismo para restringir políticas y condiciones comerciales", informa Europa Press.Según informa el organismo, se ha desarticulado elen el marco del desarrollo y aplicación de un Código de Conducta para el sector editorial de libros de texto . Además, añade que también se ha puestode determinadas editoriales para fijar el precio y condiciones comerciales del libro de texto digital alcanzado entre Anele y diez editoriales.De este modo, informa de que a partir de una denuncia realizada por la, se han sancionado: una infracción en relación con el desarrollo y aplicación del Código dey otra infracción en relación con el. "Ambas son muy graves, según los artículos 1 de la Ley de Defensa de la Competencia y 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea", indica la CNMC.También recuerda que la comercialización de libros de texto tiene unas características peculiares, ya que las, que son las compradoras de los libros,de texto que se prescriban en el centro educativo donde asisten sus hijos. Además, hay etapas educativas de precio fijo (educación infantil, bachillerato y FP) y otras (educación primaria y ESO) con precio libre.A ello, hay que añadirde los libros de texto no universitarios muy "clara y determinante". Asimismo, los centros educativos tienen la obligación legal de mantener los mismos libros de texto por, salvo que estuviera plenamente justificada su sustitución antes del tiempo establecido.Por su parte, la editorial, sancionada con más de nueve millones de euros,á ante los tribunales la millonaria sanción de la CNMC que la editorial "rechaza" por no "ajustarse a derecho" y "contener errores materiales". En un comunicado, expone que la resolución de la CNMV "descontextualiza la información recabada en el marco de la investigación, menoscabando lade las editoriales".La asociaciónha anunciado este viernes interpondrá un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra esta resolución, que ha calificado como "arbitraria e injusta".Asimismo, Competencia ha sancionado a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) conen la gestión y explotación de derechos de propiedad intelectual de, según ha informado este viernes en un comunicado. Por un lado, la CNMC sanciona a la SGAE por imponer unaspara decidir si atribuyen o le retiran en parte a dicha entidad la gestión de sus derechos.Asimismo, Competencia multa apor su posición dominante en la concesión de autorizaciones y remuneraciones mediante la venta de paquetes de autorizaciones de reproducción y comunicación pública, así como por laentre el repertorio, en ely en el de. Según señala la CNMC, al no existir dicho desglose, el usuario no podía conocer los costes reales ni comparar con otras ofertas de competidores de la SGAE.Esta investigación se inició en 2017 tras las denuncias de las entidades Derechos de autor y Medios Audiovisuales (DAMA) y Unison Rights. Por todo ello, la CNMC insta a la SGAE a abstenerse de realizar conductas semejantes e impone una sanción de 2,9 millones de euros, tal y como establece lapor la vía administrativa, peroen la Audiencia Nacional.