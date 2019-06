Los vecinos responden el Ayuntamiento de Madrid por el cierre del centro comunitario La Gasolinera: "Sin cultura es dictadura"

Publicada el 23/06/2019 a las 13:19 Actualizada el 23/06/2019 a las 13:20

De solar abandonado a espacio vecinal

Vecinos han replicado a la Junta de Salamanca, presidida por el PP, que, en el barrio de La Guindalera de Madrid, y que hace dos días fueron cubiertos con pintura blanca., contestan desde La Gasolinera. Es una de las acciones puestas en marcha este fin de semana en apoyo a La Gasolinera después de que la nueva Junta Municipal diera orden de suspender las actividades de este espacio vecinal. Otra de las acciones fue el despliegue de una pancarta con el lema, junto a las opiniones que los asistentes tienen del cierre de actividades, con carteles en sus cuerpos. El próximo acto previsto será una asamblea vecinal el sábado 29 a las 11 horas.El nuevo Gobierno municipalpor los vecinos. Entre las actividades suspendidas se encuentran un minicine de de verano y varios conciertos, algunos de ellos dentro de una jornada prevista para el sábado con motivo del Día Internacional de los Refugiados.Según han explicado a Europa Press fuentes municipales,pero que no se llevó a cabo.El anterior Gobierno local, de Ahora MadridDesde el Consistorio actual recalcan que se trata de unos terrenos no habilitados para actuaciones musicales.El nuevo concejal-presidente del distrito, José Fernández Sánchez (PP), tuvo información nada más llegar a la Junta sobre este concierto yLas mismas fuentes indican queni con el informe preceptivo de este departamento por el ruido que puede generar esta actividad. No obstante, desde la Junta Municipal se está tratando de reubicar una serie de exposiciones que piensa desplegar en el futuro esta plataforma vecinal.El espacio vecinal La Gasolinera abrió sus puertas en marzo de 2017 tras años como solar abandonado, concretamente desde 2010, en lo que antes era una gasolinera.El proyecto fue consensuado a través de un proceso participativo desde octubre de 2015 y contemplaba el uso del espacio por parte de los usuarios del Centro de Mayores de la Guindalera, talleres con los niños y niñas que utilizan la biblioteca del centro cultural y otras actividades.