Julio Iglesias, Sabina, José Luis Perales o Fito Páez, entre los autores que piden la retirada de su repertorio de SGAE

Publicada el 28/06/2019 a las 18:09 Actualizada el 28/06/2019 a las 19:28

La SGAE responde: va a seguir trabajando para defender a sus socios

Varios autores comohan pedido la retirada de su repertorio de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) a partir del 1 de enero de 2020.Según ha podido saber Europa Press, a estos nombres se suman otros como los de(integrante de el Dúo Dinámico),(Mago de Oz),, o, entre otros artistas, así como las principales editoriales, tanto internacionales como independientes.Según diversas fuentes consultadas por Europa Press, los autores se han visto "obligados" a retirar sus repertorios a partir del 1 de enero de 2020 ante una situación de "insostenibilidad total", con un reparto que consideran "injusto" e inequitativo dada la actual situación de gobierno de la SGAE que, según sostienen, estáEste viernes termina el plazo para presentar la carta de preaviso, por lo que aún quedan seis meses para "revertir la situación". Por ello, piden unaa la presidencia y a la Junta Directiva, ya que considera que el actual organismo de dirección sigue representando "la Rueda"., portavoz de la Coalición Autoral, ha señalado a Europa Press que hasta el momento se han enviado alrededor de 300 cartas y esperan superar las 500, ya que algunos autores seguirán enviando sus solicitudes por correo electrónico antes de que termine el plazo, este domingo 30 de junio.Según ha destacado, algunos de los firmantes equivalen a nombres internacionales como "" y la retirada puede suponer "un 60 por ciento de los ingresos de la SGAE". La alternativa para estos autores sería funcionar de maneraEn este sentido, ha indicado que la alternativa para cambiar de opinión sería el "rescate" por parte del Ministerio de Cultura y Deporte o la convocatoria de elecciones a la presidencia, que ahora ocupaPor su parte,, de Peermusic, una de las editoras, ha criticado que la Rueda "no ha terminado" y que sus representantes ""siguen siendo mayoría" en la Junta Directiva. "O nos toman como socios de pleno derecho o nos tendremos que ir a otro sitio, retirando además el repertorio Internacional que representamos", ha señalado.En junio del año pasado, varios autores presentaron también un preaviso para retirar sus repertorios si la situación no cambiaba. En octubre,fue elegido presidente, en sustitución de José Miguel Sastrón, y duró en el cargo tan solo cuatro meses, ya que a finales de febrero fue cesado y Pilar Jurado fue elegida para situarse al frente de la entidad.El pasado lunes 24 de junio, la Asamblea General no apoyó con mayoría de dos tercios la reforma de los estatutos que exige la directiva europea y que pide tanto el Ministerio de Cultura y Deporte como la CISAC, organismo internacional del que la entidad española fue expulsada de manera temporal el pasado 30 de mayo.Al respecto, la SGAE ha emitido un comunicado en el que asegura que ha sido objeto de "", situación motivada por la presión ejercida por las editoriales multinacionales discográficas y secundado por algunos autores "con el mero objetivo de que la comunidad autoral ceda a sus pretensiones" pero que, como aseguran, "carece de efectos inmediatos".La institución señala que "es la tercera vez que las editoriales multinacionales discográficas utilizan esta medida de presión" y precisan que "en septiembre de 2016 y en junio de 2018 ya ejercieron idéntica amenaza que finalmente no llevaron a cabo".La SGAE recuerda que "" y aclara que "las opciones de futuro que los autores pudieran contemplar y que los promotores de la iniciativa les están haciendo llegar, carecen de infraestructura alguna en el cobro y en la recaudación en España".Por este motivo, prosigue, "aboga por el diálogo, tal y como solicitó el Ministerio de Cultura, con el fin de concluir con los requisitos legales de aprobación de los nuevos estatutos, que cuentan con el apoyo de la mayoría de los autores y el bloqueo de las editoriales multinacionales discográficas".Por todo ello, la SGAE insiste en que "va a seguir trabajando para defender los derechos de sus más de 127.000 socioshacia los intereses individuales de ningún grupo empresarial, en la defensa de un patrimonio cultural de España y de toda la comunidad iberoamericana, y de sus trabajadores, que la han mantenido, a lo largo de estos años, entre las cinco primeras entidades de gestión del mundo".