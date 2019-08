Muere la premio Nobel Toni Morrison a los 88 años

Publicada el 06/08/2019 a las 16:09 Actualizada el 06/08/2019 a las 17:42

La escritora estadounidense, ganadora del Premio Nobel de Literatura, ha muerto este lunes a los 88 años. Como ha anunciado su editorial, Alfred A. Knopf en un comunicado, recogido por la revista Vulture , la autora de novelas comofalleció en el hospital Montefiore Medical Center, en Nueva York, donde residía desde los sesenta. The New York Times informa de que la muerte ha sido causada por una neumonía. En 1993, Morrison se convirtió en la primera mujer negra en ser premiada por la Academia Sueca , y logró combinar a lo largo de su carrera el respeto de la crítica y el éxito comercial sin abandonar nunca su compromiso con los derechos de las personas negra y de la mujer.Toni Morrison nació en Lorain, Ohio, en 1931, en el seno de una familia obrera. Solía recordar las historias que le contaba su padre, nacidas de la, que se convertiría en un pilar clave de su escritura. Entre las obras que deja se cuentan once novelas, con títulos fundamentales para la literatura estadounidense de la segunda mita del siglo XX, como Beloved (ganadora del Pulitzer) o La canción de Salomón (National Book Critics Circle Award), libros infantiles y ensayos. Ha obtenido reconocimientos como lafrancesa (2010), elque otorga la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos (2011) y la, otorgada por Barack Obama en 2012.Aunque el premio Nobel reconoció su "fuerza visionaria" y "poética", no hacía referencia explícita a su compromiso con la cultura negra. ", no norteamericana", advertía poco después de recibir el galardón. Ojos azules (1970), su debut en la novela, está protagonizada por Pecola, una niña crecida —como ella— en Ohio, que sueña con tener ojos azules, como los blancos. Beloved (1987), su obre cumbre, primer libro de una trilogía, seguía aque, durante la Guerra Civil, huía de una plantación del sur hacia uno de los Estados libres del norte. La canción de Salomón (1977) está protagonizada, de nuevo, por un hombre negro, que vive en Michigan entre los años treinta y los sesenta. Toni Morrison, por cierto, no consideraba que su mejor obra fuera ninguna de estas tres, aunque son las más aplaudidas. "Mi mejor novela es Jazz", defendía , "pero no le importa a nadie mas que a mí".La escritora no desarrolló su labor solo ante el folio en blanco. Tras unos primeros años en la enseñanza universitaria, comenzó a trabajar como, desde donde contribuyó a dar a conocer el trabajo de, como Angela Davis, Gayl Jones, Wole Soyinka o Chinua Achebe. También puso en pie recopilaciones de literatura afro, así como el que acabaría convirtiéndose en un libro de culto para esta comunidad, The black book (El libro negro), un álbum ilustrado que recorría 300 años de historia afroamericana a partir de artículos de periódico, fotografías, caricaturas o anuncios. Eradesde la identidad negra, algo nada habitual en el momento de su publicación, en 1974. La NPR, cadena pública de radio estadounidense, recoge en un artículo una de las notas que Morrison recibió al poco de su primera edición. "Querida señora Morrison", decía un lector, que se encontraba en prisión, "alguien me mandó una copia de The black book y si es posible querría dos más. Necesito una copia para dársela a un amigo, otra para arrojarla contra la pared una vez y otra y otra y otra. La que ya tengo quiero llevarla en mi mano contra mi corazón".En 1989, Toni Morrison entró a enseñar en la prestigiosa Universidad de, donde organizó un conocido taller para jóvenes artistas, que no abandonó más que a su jubilación en 2006. Pero, como ha quedado claro, Morrison no se movía solo en círculos académicos, y llegó a ser un personaje. No era raro que los espectadores estadounidenses se toparan con ella en televisión, y sus libros fueron recomendados más de una vez dentro del muy seguido club de lectura de la presentadora afroamericana, que fue también coproductora y protagonista de la adaptación de Beloved a la gran pantalla.Su último libro publicado en español es El origen de los otros (Lumen, 2018, editado un año después que el original en inglés), un conjunto de textos en los que la premio Nobel analiza, a partir de su biografía y de su propio estudio,, particularmente a partir de la noción de pureza racial y de blanquitud. Pero su último libro publicado aún no ha sido traducido. Es The source of self-regard , otra colección de no ficción que recogía las reflexiones de la autora —artículos, charlas— en torno a la cultura, la política y la sociedad. Según contó al periodista Alain Elkann, Morrison estaba trabajando a finales de 2018 en una nueva novela titulada Justice.