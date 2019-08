'Dolor y gloria', 'Mientras dure la guerra' y 'Buñuel en el laberinto de las tortugas', las películas españolas preseleccionadas para los Oscar

Publicada el 21/08/2019 a las 12:21 Actualizada el 21/08/2019 a las 13:00

(Pedro Almodóvar),(Salvador Simó) yson las películas españolas preseleccionadas para representar a España en la 92ª edición de los Premios Oscar en la categoría de Mejor película de habla no inglesa. La cinta finalmente seleccionada para optar a los Oscar, cuya gala se celebrará el próximo 9 de febrero,Jesús Vidal, reconocido con el Goya a Mejor Actor Revelación en la última edición por Campeones, y Greta Fernández, protagonista de Elisa y Marcela, han anunciado estas candidaturas acompañados por la notaria Eva Sanz del Real.La preselección se ha producido entre un total de 36 largometrajes, que se han podido ver o se verán entre el 1 de octubre de 2018 y el 30 de septiembre de 2019.El año pasado, los tres largometrajes incluidos en esta preselección fueron Handía (Jon Garaño y Aitor Arregui), Todos lo saben (Asghar Farhadi) y Campeones (Javier Fesser), siendo esta última la elegida finalmente para los Oscar. No obstante,de la Academia de Hollywood.Hasta la fecha,en la categoría de Mejor Película de habla no inglesa: Volver a empezar, de José Luis Garci; Belle Époque, de Fernando Trueba; Todo sobre mi madre, de Pedro Almodóvar; y Mar adentro, de Alejandro Amenábar.