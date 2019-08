Plácido Domingo reaparecerá en Salzburgo por primera vez tras conocerse las acusaciones de acoso sexual

Publicada el 21/08/2019 a las 17:06 Actualizada el 21/08/2019 a las 17:40

Confirmaciones recientes

Cancelaciones en Estados Unidos

El tenorha comenzado los ensayos de la ópera Luisa Miller que interpretará el próximo domingo, tal y como muestra una foto con parte del equipo subida a una red social en lo que supone sutras conocerse las acusaciones de acoso sexual , informa Europa Press.La sopranoha colgado en Instagram una foto del ensayo en la que aparece junto a Plácido Domingo y otras dos personas, a las que califica de. "Siempre me siento feliz con este papel, especialmente cuando los colegas son gente tan increíble y tan buenos músicos, además de grandes amigos y maravillosas personas", ha señalado en la red social.La primera reaparición de Domingo en los escenarios tendrá lugar este 25 de agosto en el, donde también ha sido confirmado. No obstante, algunos festivales todavía están confirmando su presencia, la mayoría de ellos deaunque contal y como han señalado a Europa Press y recordando que estánde conocer más información respecto a futuras investigaciones.Por ejemplo, ladonde se espera la presencia de Domingo conen marzo de 2020— ha reiterado quelas acusaciones al tenor. "Seguiremos muy de cerca el desarrollo de este caso, mantendremos discusiones y después tomaremos una decisión en base a ello", ha apuntado a Europa Press un portavoz de la institución.Tanto en Colonia como en Cracovia, las instituciones que albergarán los conciertos de Domingo han señalado que "por el momento" se mantienen, pero dependerán de la decisión final del promotor."Nosotros no tenemos autoridad para decidir la cancelación del concierto y está, quien tiene una relación contractual con el tenor y por el momento", han explicado desde elde Colonia, que albergará un concierto en diciembre de este año.es el grupo encargado de organizar este concierto y todos los cambios que se tomen están, pero a día de hoy podemos decir que todo sigue según lo acordado. Si hubiera cualquier cambio, se anunciaría", han apuntado a Europa Press desde ela, donde también en diciembre está previsto otro concierto del tenor español.Mientras, la Ópera de Los Angeles , que anunció una investigación sobre las acusaciones a Domingo —director general de la institución—, ha contratado a la abogada, del bufete de abogados, para llevar a cabo este proceso "exhaustivo e independiente", según han señalado desde la institución.Yang es una exfiscal de los Estados Unidos y juez del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, así como y ha investigado otros casos de conductas similares, según recoge Los Angeles Times En concreto, en el año 2017 la Universidad del Sur de California (USC) recurrió a Yang para investigar la conducta de, exdecana de la facultad de medicina acusada dey participar en fiestas con prostitutas.Otras confirmaciones recientes han sido las de la, con una actuación del tenor español Plácido Domingo prevista para enero de 2020. "Las actuaciones tendrán lugar tal y como estaban previstas", señaló a Europa Press un portavoz de la ópera. Domingo acudirá al teatro berlinés del 16 al 19 de enero con, mismo título con que cerrará la próxima temporada del Teatro Real de Madrid , en mayo de 2020.De esta manera, la institución optó porcon las actuaciones del tenor, como recientemente han hecho el propio Teatro Real de Madrid o laPor el contrario, la, que por el momento mantiene la actuación de Domingo prevista para el 11 de marzo de 2020, ha reiterado en un comunicado enviado a Europa Press que está siguiendo "el desarrollo" de estas denuncias "muy de cerca" para tomar una. "Como dijimos anteriormente, proporcionar a nuestros empleados, patrocinadores y artistas invitados un ambiente seguro y protegido sigue siendo una", ha apuntado.Otros espacios estadounidenses como lao lahansus conciertos, además de que otras como la Metropolitan estánde conocerse los resultados de la investigación de la Ópera de Los Ángeles.