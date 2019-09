Pierce Brosnan reivindica que James Bond sea mujer: "Hemos visto a hombres hacerlo 40 años, quitaos de en medio, chicos"

Publicada el 09/09/2019 a las 18:00 Actualizada el 09/09/2019 a las 19:31

, el actor que encarnó aen cuatro películas, quiere un giro radical en la saga, informa Europa Press. Y es que después de 25 películas, el actor opina que es momento para que seaquien interprete al agente 007: "Quitaos de en medio, y poned a una mujer ahí".Eso sí, Brosnan no está seguro de que eso pueda ocurrir con los productores de, la quinta película decomo James Bond. "No creo que pase con, dudo que ocurra bajo su responsabilidad", expresó el actor en unas declaraciones a The Hollywood Reporter "Hemos visto a hombres hacerlo durante los últimos, quitaos de en medio, chicos, y poned una mujer ahí", sentenció el actor que dio vida a Bond en Goldeneye, El mañana nunca muere, El mundo nunca es suficiente y Muere otro día. "Sería verdaderamente emocionante", concluyó.Hace unos meses, se informó quepodría recoger el testigo de Daniel Craig como agente 007 del MI6. Según indicó Daily Mail , la actriz interpreta en No Time To Die a una agente del MI6 que tiene el 007, algo que podría encajar teniendo en cuenta que el Bond de Daniel Craigen esta nueva película, y que el actordel icónico papel después de cinco entregas.Con independencia del futuro de James Bond, No Time To Die llegará a los cines el. Dirigidos por, junto a Daniel Craig en su última aparición como Bond, están:, villano de la cinta;; o la propiaen un reparto completado por Ralph Fiennes, Rory Kinnear, Ben Whishaw, Billy Magnussen o Jeffrey Wright.