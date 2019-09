Fallece a los 58 años Daniel Johnston, músico de culto de la escena estadounidense

Publicada el 12/09/2019 a las 09:19 Actualizada el 12/09/2019 a las 09:35

El músico y artista estadounidensea los 58 años de edad a causa de un ataque al corazón, según recoge la prensa estadounidense.Johnston, que padecía trastorno bipolar y esquizofrenia, se convirtió en un músico de culto para gran parte de la escena musical estadounidense gracias a sus, al que el artista admiraba y al que dedicó alguna canción.Entre sus canciones destacan 'True love will find you in the end', 'Some things last a long time', 'Life in vain', 'The story of an artist' o 'Casper the friendly ghost', mientras que la portada de su disco 'Hi, how are you?', ilustrada por él mismo, pasará a la historia por vestir a artistas comoAsimismo, Daniel Johnston tambiény, de hecho, la Casa Encendida de Madrid le dedicó en 2012 la exposición 'Visiones simbólicas. Una mirada al universo de Daniel Johnston', en la que intenta esbozar las obsesiones, pasiones y angustias vitales del artista a través de sus dibujos y su música. Además, el artista ofreció un concierto en el marco de esta muestra.Un año más tarde visitó Barcelona, donde formó parte del cartel del festivalcon una actuación en el Auditori.