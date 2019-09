Josefina Molina recibe el Premio Nacional de Cine: "La lucha de las mujeres es una acción transformadora del mundo"

Publicada el 21/09/2019 a las 16:35 Actualizada el 21/09/2019 a las 17:24

"Pionera"

La directora de cine y guionistaha afirmado, tras recoger este sábado en el 67 Festival Internacional de Cine de San Sebastián el Premio Nacional de Cinematografía 2019 , que si no se hubiera dedicado al cine estaría "en medio del vacío", al tiempo que ha puesto en valor a todas las que "han peleado" por losy ha alertado del "rechazo malintencionado y vergonzante a normalizar en la sociedad la Ley de Igualdad", según informa Europa Press.La entrega de este galardón ha tenido lugar en el centro internacional de cultura contemporáneay ha contado con la asistencia de, entre otros, el director del Festival de Cine donostiarra, José Luis Rebordinos, el alcalde de la ciudad, Eneko Goia, y el delegado del Gobierno central en Euskadi, Jesús Loza. Molina, que ha sido recibida entre los aplausos de los presentes, ha recogido este reconocimiento de manos del ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, que ha afirmado que "es un orgullo" entregar este premio a una cineasta, cuyas películas reflejaron "y ayudaron a la sociedad emergente a integrar esos cambios".Además, ha destacado que su cine ofrece "una visión completa de nuestra sociedad". También ha advertido de que "si no contamos con la voz, las ideas, las aventuras y desventuras de las mujeres el conocimiento del mundo será parcial". Guirao ha señalado que, si bien este premio lo ha ganado por su trabajo cinematográfico, cabe destacar también la "sólida carrera literaria" de Molina, que participó junto a otras mujeres cineastas en la creación de lay de medios audiovisuales Cima, de la que es presidenta honorífica.También ha señalado que con este premio se "salda una deuda" y es lacomo directora, al tiempo que se ha mostrado convencido de que "es necesario dar visibilidad y reconocimiento a lo ya hecho y apoyar lo que está por hacer", para lo cual ha recordado desde el Ministerio se ha impulsado en los últimos años la mayor presencia de las mujeres cineastas en el mundo del cine.Por su parte, la premiada ha confesado haber estado "a punto" de llorar tras recoger el galardón. "Me falta el aire", ha reconocido. "Creo que os equivocáis, que no es para tanto, yo lo admito", ha afirmado dirigiéndose a los presentes. Molina ha recordado cuando era "aquella niña de Córdoba nacida en la Guerra Civil que hizo todo lo posible, contra viento y marea, para romper la inercia que" y ha agradecido este Premio señalando que "si no se hubiera dedicado al cine" se encontraría "en medio del vacío". "Quería ser directora de cine por encima de todo y sobretodo", ha relatado.También ha puesto en valor a las mujeres que se han dedicado al mundo del cine y a "todas las que han peleado por nuestros derechos". "Quiero que sigan batallando para que las mujeres cineastas tengan losy mejoren sus condiciones laborales", ha deseado. En este sentido, ha lamentado "el rechazo malintencionado y vergonzante" de lo que dicta la Ley de Igualdad. "Todas las luces rojas se han encendido", ha alertado.Además, ha alertado del incremento de la violencia contra las mujeres en España, preguntándose "¿cómo podemos vivir con tal aberración?", al tiempo que ha censurado el "desperdicio de capital humano y de talento" que, a su juicio, supone la actualen el mundo de lo audiovisual. "La lucha de las mujeres no es un simple mimetismo,, somos muchos y muchas, no es una frase o un deseo, sino algo que está en marcha y es irreversible, por mucho que tardemos, y el cine será de nuestras mejores armas", ha señalado.También ha intervenido en el acto la directora y guionista Patricia Ferreira quien ha agradecido a Molina ser "modelo y referente" para su carrera, refiriéndose a ella como una "cineasta admirada, amiga y cómplice" y subrayando su "valentía". "Para ser pionera hay que ser muy valiente, para ser laen la escuela de cinematografía había que ser muy valiente", ha incidido. "También para encarar cada vez un género diferente sin miedo", ha añadido.Ferreira ha subrayado así que Molina hasta trató el género erótico con humor en La tirita, en otro de sus "empeños pioneros". De la premiada ha puesto también en valor sua la hora de abordar sus personajes. Asimismo, ha pronunciado unas palabras el director teatral, José Carlos Plaza, que ha señalado que Molina se enamoró "de la imagen y la palabra" y valentía y ha puesto en valor "su valentía y su"Nunca he conocido a nadie en la vida que tenga tanto rigor profundo hacia el trabajo, el respeto hacia el trabajo", ha señalado.También ha aplaudido su "honestidad", ya que "cada imagen,", que ha confesado le ha servido "de ejemplo". "Empezaste, has seguido tu vida contra corriente y sigues, ¿no seremos los demás los que estamos un poco equivocados?", ha apuntado.